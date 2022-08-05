傳蘋果要供應商遵守中國海關規定 經部：未有被扣案例

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（中央社記者鄭鴻達台北5日電）外媒報導蘋果（Apple）要求供應商零組件產地標示，應遵守中國海關規定。經濟部回應，近日確實接到多家台商有被進口商、貨代等通知此狀況，但尚未有被扣貨案例，政府會持續掌握，並依現行機制協助業者因應。

美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台引發中國不滿。韓媒亞洲經濟引述業界及中國當地消息人士說法報導，中國海關4日通知當地設有工廠的韓企，若進口零件標示原產地為台灣（Made in Taiwan）或中華民國（R.O.C: Republic of China）將全數扣押。

無獨有偶，日本經濟新聞（Nikkei）也引述知情人士報導，指蘋果公司告知供應商，北京已開始實行一道存在已久的規定，要求在台灣製造的零組件產地必須標示為「中國台灣」或「中華台北」。

經濟部今天晚間指出，近日確實接到多家台商表達，被進口商、貨運代理通知，貨品上不應只標示「ROC」或「台灣」，但目前未有被扣貨案例。

經濟部表示，類似的產品產地標示，兩岸雙方均有規定及慣例，不過這幾年來，陸續有廠商反映類似要求標示的問題。

經濟部強調，政府持續掌握相關訊息，也會跟陸委會、財政部等相關部會合作，依現行機制協助業者妥為因應。（編輯：張良知）1110805