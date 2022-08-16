北京再公布台獨分子清單 陸委會：制裁非法無效

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北16日電）針對北京公布新一波「台獨分子」清單，陸委會今天表達抗議與不滿，強調兩岸互不隸屬，制裁非法無效，並將研議適時採取必要應處與防範措施。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台12天後，由美國參議員馬基（Ed Markey）率領的參、眾議員訪問團也來台訪問。此舉再度引起北京方面不滿，除宣布軍演外，今天上午再公布「台獨分子」清單，並聲稱實施相關制裁。

大陸委員會今天發布新聞稿做出回應。

陸委會指出，兩岸互不隸屬，台灣是民主法治社會、從來不是中共治理管轄的範圍。我黨政相關人士依其職責處理事務，中方無權說三道四。

陸委會並強調，政府將評估視事態發展，研議適時採取必要應處與防範措施，同時檢視其透過兩岸交流、政治干預企業經營的可能影響，以確保國家安全與民眾權益。此外，將積極與國際社會合作、揭露中共侵犯、打壓民主台灣，以共同遏制其蠻橫作為。

陸委會指出，北京當局近期以來一連串對台高強度的恫嚇與報復，已嚴重破壞台海現狀及衝擊區域安全。

陸委會強調，「其不知自省，反操作所謂清單等破壞兩岸關係的極其不友善行徑，終極目標就是在打擊與其立場相左人士向其政治主張屈服，早已引發國際社會譴責反感，台灣人民更已看清、絕不會妥協退讓」。

陸委會最後指，正告中共方面切勿再升高兩岸敵意、立即停止自欺欺人的錯誤行徑，並為可能後果自負其責。

新華社報導，北京今天公布的「台獨分子」，包含駐美代表蕭美琴、國家安全會議秘書長顧立雄、立法院副院長蔡其昌、民進黨團總召柯建銘、民進黨副秘書長林飛帆，與立委陳椒華、王定宇。

被列入這波「台獨分子」清單者，北京方面聲稱，將禁止其本人與家屬進入大陸與港澳地區，不允許在大陸牟利，採取必要懲戒措施，依法終身追責。

再加上先前公布的行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃與外交部長吳釗燮，已知有10名台灣人被列入北京的「台獨分子」清單裡。

另外，北京也宣布，對台灣民主基金會執行長、國際合作發展基金會秘書長實施制裁，禁止其進入大陸與港澳地區。

新華社報導並指，今天公布的台獨頑固分子名單，不是清單的全部。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1110816