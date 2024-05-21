苗栗豐富站眼鏡蛇出沒 台鐵加強站區除草

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（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）有民眾昨天搭火車到苗栗遊玩，在豐富火車站區發現大尾眼鏡蛇，拍照PO網發文引發討論。台鐵今天請清潔廠商加強車站周邊除草及溝渠清理，降低蛇類藏匿機率。

一名遊客透過臉書社團「599坐火車慢遊台灣」發文指出，昨天與友人搭火車前往苗栗縣造橋鄉觀賞南瓜隧道，回程在豐富火車站牆外「巧遇」1尾眼鏡蛇。

這名遊客分享眼鏡蛇照片，直呼「恐怖」，提醒網友，豐富火車站較偏僻，大家走路時要小心、眼睛放亮；同時也提到，聽清潔人員說「有人放生而且加持過不會咬人」引發網友議論。

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負責管理豐富站的台鐵苗栗站站長吳兆迪今天告訴中央社記者，豐富站周邊環境植生豐富，亦有溝渠、草叢，根據以往清潔人員經驗，昆蟲、蛇類出沒的機率不算低，但從民眾貼文照片看到這麼大隻的眼鏡蛇還是第一次。

吳兆迪說，今天得知消息後，清潔廠商已立即派員針對車站往高鐵站的通廊周邊草坪加強除草及暗溝清潔等，降低蛇類藏匿；旅客日後若發現有蛇類蹤跡，也切莫自行驅趕，請立即通知站務人員處理。（編輯：李錫璋）1130521