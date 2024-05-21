疫後民眾重視健康 醫影力拚比去年成長

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（中央社記者何秀玲台北21日電）醫影董事長謝穗徽今天表示，影像醫學設備租賃與管理業務為今年營運動能之一，因疫後民眾更重視健康，醫療院所對於相關設備需求高，今年力拚比去年再成長。

經營醫療儀器設備買賣、醫療設備租賃及提供醫院管理顧問服務的醫影，預計今年6月中掛牌上櫃，暫定承銷價為66元；醫影將在明天召開上櫃前業績發表會。

醫影今天與媒體交流，謝穗徽表示，公司陸續成為奇異亞洲醫療設備的影像醫學類設備及藥品台灣經銷商，例如超音波掃描儀、血管攝影儀、電腦斷層掃描儀、磁振造影掃描儀、乳房攝影儀等。

以去年營收占比來看，影像醫學設備租賃與管理占43%、影像醫學設備及藥品經銷的銷售收入占57%。醫影與多家醫療院所簽訂影像醫學設備租賃管理服務合約，與院方整合開發醫療資源及設備租賃經營模式。

醫影去年進軍核子醫學設備經銷，今年新增健檢中心與動物醫院的影像醫學設備銷售，對經銷業務發展審慎樂觀。

今年另一營運動能為影像醫學租賃與管理業務，合作對象為區域型及地區型醫療院所，可依據醫療院所需求，提供單一設備或是整科設備租賃管理服務，提供服務多元化及彈性化，並有機會建立長期合作關係。

她說，影像醫學就是傳統X光科，而整科設備租賃管理服務，除了設備採購跟建議，也提供設備教育訓練、運營管理等，打造一條龍服務，進而設立競爭門檻。

醫影自2018年來，每年營收、獲利以及每股純益（EPS）皆穩定成長，除了2021年大陸轉投資認列投資損益與減損損失，使該年獲利下降之外，去年營收新台幣6.82億元，年增40%，稅後純益1.21億元，年增8.72%，EPS為5.66元，營收獲利和EPS都創近5年新高。

今年第1季營收1.71億元，年增29.58%，稅後純益為4499.1萬元，年增23.91%，EPS為2.1元。（編輯：張均懋）1130521