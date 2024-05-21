桃園鐵路地下化估延至122年通車 經費增逾600億

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（中央社記者汪淑芬台北21日電）桃園鐵路地下化原本預計民國118年4月通車，交通部鐵道局今天說，為維持台鐵營運不中斷，加上路線南延約1.2公里，預估通車延至122年；因原物料上漲，總經費可能增加600至700億元。

鐵道局今天在交通部例行記者會說明桃園鐵路地下化，中壢臨時前站將於6月16日啟用，鐵道局總工程司彭家德說，當天地下化的中壢永久車站開始施作，代表桃園鐵路地下化主體工程起跑。

彭家德說，為了讓台鐵的營運不受桃園鐵路地下化影響而中斷，等於是穿著衣服改衣服，工程施作空間非常有限，要辦理多次軌道切換，工序繁瑣費時，尤其新建的中壢車站為最關鍵項目，因機場捷運延伸線地下道需通過既有台鐵中壢站及軌道區下方，為維持既有鐵路營運，中壢前站必須遷移，另建臨時站。

桃園鐵路地下化原本規劃路線全長17.9公里，現在將從平鎮往南延1.2公里到台66線，還要補足環境差異分析資料，目前預估2階段通車，分別在122年及123年。

行政院於109年9月核定「桃園鐵路地下化計畫」，北起新北市鶯歌區鳳鳴陸橋，南至平鎮，改建3座既有車站（桃園、內壢、中壢），新建5座通勤車站（鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮），總經費1048億元。

彭家德表示，因近幾年缺工、缺料，工程原物料上漲，估計總經費將增加600億至700億元，詳細數字仍在修正。

彭家德說，中壢臨時前站將整合原有臨時後站跨站天橋，前後站通聯啟用後，原有前站由台鐵辦理設施設備搬遷，預計9月拆除原有前站，騰出空地供中壢永久車站地下化站體施工。（編輯：唐聲揚）1130521