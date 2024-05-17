阿里山林鐵全線通車最後一哩路 42號隧道峻工

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（中央社記者蔡智明嘉義縣17日電）中斷15年的阿里山林業鐵路42號隧道今天峻工，行政院長陳建仁說，林鐵全線通車將帶動觀光發展，已核定大阿里山軸帶百年躍升建設計畫，投入60多億經費讓全世界都看到阿里山。

阿里山林業鐵路42號隧道今天舉行峻工典禮，鄒族長老現場祈福，盼通車後平安順利；陳建仁與農業部林業及自然保育署長林華慶、嘉義縣長翁章梁、阿里山林業鐵路及文化資產管理處長黃妙修等人與會。

陳建仁致詞表示，林業鐵路全線通車，將對地方觀光與發展帶來貢獻，行政院已核定大阿里山軸帶百年躍升建設計畫，將投入新台幣60多億元經費與嘉義縣、市合作，讓全世界都看得到阿里山，讓國際級的山林寶藏發出燦爛光輝。

陳建仁表示，42號隧道工程克服交通不便、惡劣的氣候、有限的施工空間與高難度的地質，再加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與俄烏戰爭的阻礙，千辛萬苦才能完工，其中有講不完的故事。

陳建仁說，在山上開闢隧道不容易，工程人員是用性命、時間、心力，一一克服困難，來完成隧道的興建，非常感謝他們的付出。

陳建仁指出，以前外國人對台灣的印象有2個地方要參觀，阿里山與日月潭，現在因經濟進步又多了一個TSMC（台積電），嘉義縣除了阿里山，在翁章梁的努力下台積電也落腳嘉義，近幾年嘉義不管是科技、自然保育、人文觀光都蓬勃發展，。

阿里山林鐵及文資處表示，阿里山林鐵58公里處民國98年莫拉克風災崩坍中斷，104年完成復建並預定年底全線通車，但同年9月杜鵑颱風又造成路線崩坍55公尺。

經綜合評估新建42號隧道1106公尺，避開崩坍坡面，依法完成環評、水保、文資審議程序，並經鄒族部落同意，自110年1月8日正式動工，於去年12月20日完成隧道本體工程。

阿里山林鐵及文資處表示，今年4月完成鋼軌及枕木等軌道鋪設工程辦理試車，預定5月底前完成試運轉並報請交通部檢查，阿里山林鐵將於7月1日全線通車。（編輯：郭諭儒）1130517