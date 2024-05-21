REITs雙軌制修法初審通過 專家：台灣市場極具潛能

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（中央社記者張璦台北21日電）立法院初審通過「證券投資信託及顧問法」修正草案，台灣REITs（不動產投資信託基金）將有望以基金、信託雙軌架構運行。專家指出，台灣REITs目前有6檔，市值約新台幣700多億元、占台股市值僅約0.12%，仍有極大發展空間及潛力。

立法院財政委員會日前初審通過「證券投資信託及顧問法」修正草案，未來將更名為「證券與不動產投資信託及證券投資顧問法」，並參考日本、新加坡及香港等地不動產投資信託制度，加入以基金架構發行的REITs制度，以活絡不動產證券化市場。

加上現行「不動產證券化條例」 中採信託架構的投資方式，台灣REITs將有望以基金、信託雙軌架構運行。

KPMG畢馬威不動產顧問公司副總經理林昇恒今天表示，自2003年「不動產證券化條例」公布實施，歷經20年來，台灣REITs總共發行10檔，經過歷年來的清算後仍有6檔，目前市值約新台幣700多億元、占台股市值僅約0.12%，相較於周遭市場發行數量較少、規模也較小。

林昇恒說明，如日本共有61檔REITs，市值約新台幣3.3兆元，占日股市值1.7%；新加坡共有40檔REITs，市值約新台幣2.3兆元，占新加坡股市約12%；由此可見，台灣REITs市場發展較為緩慢，仍有極大發展空間及潛力。

林昇恒表示，除了架構上差異外，台灣基金型REITs簡化後續資金募集的程序，並鼓勵投資國外不動產，以確保REITs規模持續增長；另也開放關係人交易，基金所管理不動產可來自於同一集團或利害關係人的資產，提升資產配置彈性，能避免現行信託型REITs因為不動產老舊，使收益率下降，但因為修改信託契約程序較困難，導致現今REITs市場較不熱絡。

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KPMG畢馬威不動產顧問公司統計，台灣現今發行6檔REITs國內投資標的，將近半數為辦公大樓，其次為商場及廠辦，標的類型較單一；且台灣多為權益型REITs，指以持有和管理不動產為主，通過租金和不動產價值的增長來產生收入。

KPMG畢馬威不動產顧問公司進一步指出，新加坡的REITs起步比台灣早不到5年，但資金與發行數量遠高於台灣市場，為亞洲第二大市場；投資的不動產類型也更加多元，除辦公大樓、商場、飯店等常見商用不動產外，也會有醫院、工廠、渡假村等標的，且除本國不動產外，約8成的基金有投資於海外不動產，投資區域遍及全世界，除鄰近地區中國、日本、馬來西亞等，甚至橫跨澳洲、美洲、歐洲等。（編輯：翟思嘉）1130521