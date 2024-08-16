KPMG：65歲以上高齡者獨居戶數 10年增加近9成

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（中央社記者何秀玲台北16日電）根據最新2023年住宅資料統計顯示，全國65歲以上老年人口獨居約有52.9萬宅，相較2012年36.62萬宅，10年增加逾9成。KPMG畢馬威不動產顧問指出，銀髮商機推動養老地產發展，高齡住宅法規更新，不但鼓勵保險業參與，也有建商持續關注。

依據國家發展委員會推估，台灣將於2025年邁入超高齡社會。而衛福部社會及家庭署提供2024年老人長期照護、安養機構等公私立總數1057所，可供入住人數為6萬53人；假設長期照護住宅均由前述獨居老人入住，將有88%老年人口未受社工及醫療人員照護，獨自在家生活，顯現供給量不足、銀髮照護課題急需關注與解決。

KPMG畢馬威不動產顧問公司董事總經理陳文正今天在媒體交流會表示，銀髮商機促成養老地產，確實有建商和壽險業持續關注養老地產領域；即使有土地，但缺乏管理運營等商業模式也難以長期投入，養老地產與商辦、住宅等一次性賣斷收益不同。

KPMG畢馬威不動產顧問公司副總經理林昇恒說，政府鼓勵保險業參與養老地產領域，金管會從2019年起，降低保險業投資養老地產的要求報酬率門檻，投資長期照護產業所需的不動產，或投資供出租的高齡住宅。今年從一般不動產2.97%，降為只要「基準利率」1.72%，希望鼓勵保險業者設計出能結合長照機構、銀髮宅的實物給付保單。

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此外，國科會今年宣布啟動高齡科技產業行動計畫，在2024至2027年將投入新台幣95億元，目標為2025年健康福祉產業產值突破3000億元，推動養老地產發展。

陳文正表示，台灣養老房地產隨著時代變遷，已從單一以醫療照護為主的機構，轉型為服務導向的渡假式養生村，或是價格合理的老人公寓，以及創新的青銀共居宅和政府推動的社會住宅，都是目前台灣養老居住的新選擇。（編輯：張良知）1130816