樟湖國中小研究三腳狗 換位思考溝通農民願換獵具

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（中央社記者姜宜菁雲林縣21日電）雲林古坑鄉樟湖國中小學生發現校園附近有許多「三腳狗」，專題研究研判為捕獸陷阱所害，也促成校方今天與相關單位辦宣導會，針對相關議題與農民討論，學生學會換位思考，看到農民願更換獵具、好的開始。

就讀樟湖國中小八年級生黃祥富等12人發現校園附近有許多「三腳狗」，進而探究箇中原因，學生們走訪農園、特生中心等處調查，並促成雲林縣動植物防疫所等單位今天到校開宣導會，與農民對談，同時林務署南投分署提供20組改良式獵具免費換取。

樟湖國中小教師陳恆毅表示，學生們發現「三腳狗」問題後，先蒐集資料、與農民訪談，農民講述為防止農作物被破壞，在農園設置捕獸鋏以達嚇阻作用。

學生們一度被說服，但當訪視縣內流浪動物代養場，看到「三腳狗」非單一個案，遂深入探究原因。

陳恆毅說，12名學生分組研究，分別前往台中淺山區、特生中心訪問石虎保育專家等，針對如何避免捕獸陷阱、如何降低動物傷害、如何避免遊蕩犬破壞當地農園進行討論。

黃祥富分享在研究過程中學會換位思考，不論是站在農民、動保團體等角度，其主張並非無道理，藉由此次研究擔任溝通媒介，促成多方面談，便是好的開始。

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學生林楚凌說，他們曾自問「村民會聽我們的話嗎？做這些有用嗎？」但老師協助他們建立信心，要有理念才能跟別人溝通，才有改變契機，今天看到農民願意更換獵具，就是好的開始。

雲林縣動植物防疫所表示，農業部已明文規定禁止使用含金屬材質繩索，並以彈簧續壓式裝置束綁動物肢體的工具捕捉動物，但近年來仍接到民眾通報，去年2件使用獸鋏捕捉動物並造成動物受傷，各裁罰新台幣1萬5000元，今年發現1件網路販售獸鋏，防疫所將加強宣導。（編輯：陳仁華）1130521