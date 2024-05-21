台南蜂農康眉香創新生產管理 入選百大青農

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）農業部第7屆百大青農遴選，台南市共有7名個人及1組3人團體入選，其中新化區農會養蜂第二產銷班長康眉香導入蜂群健康管理、自動控制採蜜時間創新方式，展現不凡專業能力。

台南市政府農業局與新化農會總幹事林侑融、新化區長吳金喜，以及民進黨市議員李偉智等人，今天前往康眉香住家貼紅單祝賀，並公開表揚她的努力與用心，成功為台南爭光。

台南市農業局指出，康眉香目前擔任新化青農聯誼會副會長，經營「蜜蜂老爹」品牌，所生產蜂蜜皆有產銷履歷認證及通過國產蜂蜜驗證，曾獲112年台南市國產龍眼蜂蜜評鑑特等獎，並採用自動控制採蜜時間等創新方式生產蜂蜜，以及導入溫控設備育王，提升生產效益。

43歲的康眉香自幼在父親經營的養蜂園接觸養蜂產業，並學著傳承父親技藝，19歲正式接棒，目前蜜蜂數量約700箱，以1箱3萬隻估算，總量超過2100萬隻，平常需依照各地花況，北到新竹、南至屏東不斷移動。

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康眉香表示，蜜蜂生存環境正在改變，受全球氣候暖化影響，病蟲害加劇，必須不斷學習新知識，才能養出健康蜂群，尤其選育清潔力好的蜜蜂相當重要。

台南市農業局指出，農業局從土地、資金、技術、行銷4面向輔導台南青年農民，至今年4月底已培育青農超過2287人，入選百大青農將獲得農業部提供多種輔導資源，包括生產技術、行銷、財務、研發、智財、組織與資訊化等方面支援，還可獲得5年新台幣500萬元免息貸款優惠。（編輯：黃世雅）1130521