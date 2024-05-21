6縣市入選廊帶亮點計畫 15億元提升觀光產業

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（中央社記者余曉涵台北21日電）交通部觀光署今天指出，桃園市等6縣市入選重要廊帶亮點營造計畫，預計投入新台幣15億元補助軟硬體環境營造，以提升遊憩品質，帶動周邊觀光產業發展。

觀光署表示，為強化地方政府觀光建設及經管所轄直轄市級及縣（市）級風景特定區、結合觀光圈跨域整合觀光資源、民間參與投入公共建設，依據觀光署「重要廊帶亮點營造計畫」（113-116年），由地方政府提案競爭，擇優核定補助軟硬體環境營造，以提升遊憩品質，帶動周邊觀光產業發展。

觀光署發布新聞稿表示，觀光署組成專家顧問委員會今年4月評選出桃園市、苗栗縣、台南市、高雄市、宜蘭縣及花蓮縣等6地方政府計畫入選重要廊帶亮點營造計畫，總經費約計15億元。

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觀光署指出，入選計畫包含高雄市政府「高雄灣區大港．旗津領航計畫」、桃園市政府「桃園珍珠海岸計畫－竹圍永安南北海岸雙星計畫」、苗栗縣政府「苗栗白沙屯至好望角濱海計畫－白沙聖域．天空之丘」3縣市政府計畫；通過台南市、花蓮縣、宜蘭縣所提計畫，但近期將辦理現勘，再行核定所提計畫內容。

觀光署指出，這次提案的核心內容涵蓋觀光遊憩發展方向、符合永續觀光、淨零碳排、減量與美學設計等重要標準，能有效提升景點的品質，強化遊客旅遊體驗，預計在116年完工後，串聯旅遊廊帶、擦亮休憩亮點，有效提升6個景點的休憩環境品質，使遊客的體驗得到升級，預期年遊客人次達4.5%成長，創造觀光總產值約1906億元。（編輯：管中維）1130521