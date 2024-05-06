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周永暉：花蓮振興旅遊6月上路 台東晚一點推出

2024/5/6 16:46（5/6 17:01 更新）
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交通部觀光署長周永暉（前）6日表示，振興旅遊補助預算都將用在花蓮，6月上路，預計執行到9月30日止；台東部分的旅遊補助，將會另外匡列預算。中央社記者余曉涵攝 113年5月6日
交通部觀光署長周永暉（前）6日表示，振興旅遊補助預算都將用在花蓮，6月上路，預計執行到9月30日止；台東部分的旅遊補助，將會另外匡列預算。中央社記者余曉涵攝 113年5月6日
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（中央社記者余曉涵台北6日電）為了振興花蓮觀光，交通部觀光署長周永暉今天表示，相關振興預算都將用在花蓮，自由行跟團體旅客的補助改在6月上路；台東部分會另外匡列預算，推出時間會晚一點。

行政院今天在花蓮縣政府舉行「0403震災復原重建專案會議」，重申在振興花蓮觀光部分編列新台幣15.84億元，其中交通部提供12.31億元，用於住宿補助、交通優惠等措施。

振興觀光旅遊的12.31億元方案有3大部分，其中旅宿業融資信用保證為1.2億元，另有於住宿補助9.65億元（自由行8.15億元、團體旅遊1.5億元）等。

觀光署表示，目前規劃國人入住花蓮縣合法旅宿，平日（週一至週四）每房每晚依實際住宿房價最高補助1000元、假日（週五至週日）每房每晚依實際住宿房價最高補助500元。自由行及團體旅遊補助時間於6月1日起實施，相關方案的詳細實施時間與方式，將另行公布。

周永暉今天出席記者會時表示，振興預算將全部用在花蓮，預計執行到9月30日止，但若經費提前用罄就會提早結束。

周永暉指出，至於台東部分的旅遊補助，將會另外匡列預算，推出時間可能會晚一點，也可能比7月晚，一樣是維持平日週一至週四每房補助1000元的方案。（編輯：李亨山）1130506

#周永暉
#花蓮縣
#交通部觀光署長
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