PwC調查：AI密集產業生產力大增 看好推升經濟

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（中央社倫敦21日綜合外電報導）資誠會計師事務所（PwC）今天表示，最有可能使用人工智慧（AI）的行業，其員工生產力的成長幅度是其他行業的近5倍，使提振整體經濟的希望升高。

路透社報導，PwC表示，專業、金融服務及資訊科技（IT）領域的生產力在2018年至2022年間增加4.3%，相形之下，營建、製造，零售、食品及運輸業的同期增幅為0.9%。

PwC在今天公布的報告中說，資料顯示AI崛起可能幫助一些國家突破生產力成長低落的常態，將能促進經濟成長、提升薪資和生活水準。

PwC全球市場和稅務暨法律服務部主管史塔布斯（Carol Stubbings）表示，高生產力領域針對具備AI技能者開出的職缺數已高於一般職缺，顯示AI在這些領域的更高生產力上扮演要角。

史塔布斯認為，隨著愈來愈多企業部署連非AI專家都能使用的生成式AI之際，這股由AI帶起的生產力成長趨勢有望加速。

她說：「伴隨AI、尤其是生成式AI而來的挑戰，在於變化的速度。」

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）上週表示，AI「像海嘯」一樣正在打擊全球勞動市場，還可能在未來2年對先進經濟體多達60%的工作產生衝擊。

這項報告追蹤並分析全球15個富裕國家的逾5億則徵才廣告，也使用了經濟合作暨發展組織（OECD）的資料。

根據報告，在美國和英國，包含AI和非AI專家在內需要用到AI技能的工作，薪資平均各高出25%和14%。（譯者：洪啟原/核稿：嚴思祺）1130521