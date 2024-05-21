神達：營收兩位數成長有信心 越南建廠估明年投產

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（中央社記者吳家豪台北21日電）神達投控總經理何繼武表示，2024年比2023年有更好的開始，「應該可以看得到春燕」，但今年景氣仍面臨貿易壁壘、極端氣候及戰爭3大挑戰，神達受惠客戶組合與產品組合調整，毛利率有望維持兩位數，對今年營收成長兩位數深具信心。

電腦設備廠神達投控今天舉辦法人說明會，何繼武表示，為因應各區域發展需求，神達在美國地區會持續投資，加大美國地區供應鏈的完整性。在台灣地區，新竹廠會擴充更多設備，滿足客戶需求。

神達今年也在越南投資建廠，目標明年下半年投產，何繼武透露，已經有不少客戶提出需求，希望越南廠完工後，從越南出貨。

他提到，神達投控旗下負責車用電子及智慧物聯網業務的神達數位，持續發展Mobility as a Service（行動即服務），過去在美國政府專案提供軟硬體整合服務，現在加入更多AI（人工智慧）應用。今年下半年在歐洲地區會有比較大型的專案，提供硬體產品及雲端服務，同時導入AI應用，提高附加價值。

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針對負責雲端與邊緣運算業務的神雲科技，何繼武說，無論公有雲或私有雲，客戶都有不同的AI需求，神雲去年接手英特爾（Intel）DSG資料中心解決方案事業部後，把過去ODM（設計生產）與通路生意發揚光大，針對多種AI應用，神雲也可以提供不同的解決方案。

神達今年第1季合併營收新台幣96.54億元，年增11%；營業利益5500萬元，較去年同期轉虧為盈；稅後淨利6.93億元，年增3.52倍，每股盈餘0.57元。（編輯：張均懋）1130521