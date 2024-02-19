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英國影藝學院電影獎 主要得獎名單

2024/2/19 07:14（2/19 07:37 更新）
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英國影藝學院電影獎18日頒獎，電影「可憐的東西」女主角艾瑪史東獲最佳女主角獎。（圖取自twitter.com/BAFTA）
英國影藝學院電影獎18日頒獎，電影「可憐的東西」女主角艾瑪史東獲最佳女主角獎。（圖取自twitter.com/BAFTA）
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（中央社倫敦18日綜合外電報導）有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院電影獎（BAFTA Awards）結果今天出爐，以下是主要得獎名單。

最佳影片：「奧本海默」（Oppenheimer）

最佳英國影片：「夢想集中營」（The Zone of Interest）

最佳導演：克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）/「奧本海默」

最佳男主角：席尼墨菲（Cillian Murphy）/「奧本海默」

最佳女主角：艾瑪史東（Emma Stone）/「可憐的東西」（Poor Things）

最佳男配角：小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）/「奧本海默」

最佳女配角：達芬喬伊藍道夫（Da’Vine Joy Randolph）/「滯留生」（The Holdovers）

最佳動畫片：「蒼鷺與少年」（The Boy and the Heron）

最佳原創劇本：「墜惡真相」（Anatomy of a Fall）

最佳改編劇本：「美國小說」（American Fiction）

最佳外語片：「夢想集中營」

最佳紀錄片：「戰場日記」（20 Days in Mariupol）

最佳攝影：「奧本海默」

最佳新人：米雅麥琪娜布魯斯（Mia McKenna-Bruce）（譯者：蔡佳敏）1130219

#英國
#奧本海默
#奧本海默
延伸閱讀
奧本海默奪7座英國影藝學院電影獎 奧斯卡呼聲高威尼斯影展 艾瑪史東新片「可憐的東西」奪金獅奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
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