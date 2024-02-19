英國影藝學院電影獎 主要得獎名單
2024/2/19 07:14（2/19 07:37 更新）
（中央社倫敦18日綜合外電報導）有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院電影獎（BAFTA Awards）結果今天出爐，以下是主要得獎名單。
最佳影片：「奧本海默」（Oppenheimer）
最佳英國影片：「夢想集中營」（The Zone of Interest）
最佳導演：克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）/「奧本海默」
最佳男主角：席尼墨菲（Cillian Murphy）/「奧本海默」
最佳女主角：艾瑪史東（Emma Stone）/「可憐的東西」（Poor Things）
最佳男配角：小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）/「奧本海默」
最佳女配角：達芬喬伊藍道夫（Da’Vine Joy Randolph）/「滯留生」（The Holdovers）
最佳動畫片：「蒼鷺與少年」（The Boy and the Heron）
最佳原創劇本：「墜惡真相」（Anatomy of a Fall）
最佳改編劇本：「美國小說」（American Fiction）
最佳外語片：「夢想集中營」
最佳紀錄片：「戰場日記」（20 Days in Mariupol）
最佳攝影：「奧本海默」
最佳新人：米雅麥琪娜布魯斯（Mia McKenna-Bruce）（譯者：蔡佳敏）1130219
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