奧斯卡主要得獎名單 諾蘭席尼墨菲奪金奧本海默大贏家
（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮今天在美國加州洛杉磯順利落幕，克里斯多福諾蘭的「奧本海默」一口氣奪下7獎為最大贏家。
以下為主要得獎名單：
●最佳影片獎：「奧本海默」（Oppenheimer）
●最佳導演獎：克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）/「奧本海默」（Oppenheimer）
●最佳男主角獎：席尼墨菲（Cillian Murphy）/「奧本海默」（Oppenheimer）
●最佳女主角獎：艾瑪史東（Emma Stone）/「可憐的東西」（Poor Things）
●最佳男配角獎：小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）/「奧本海默」（Oppenheimer）
●最佳女配角獎：達芬喬伊藍道夫（Da’Vine Joy Randolph）/「滯留生」（The Holdovers）
●最佳原創劇本：「墜惡真相」（Anatomy of a Fall）
●最佳改編劇本：「美國小說」（American Fiction）
●最佳動畫片獎：「蒼鷺與少年」（The Boy and the Heron）
●最佳國際影片獎（舊稱最佳外語片獎）：「夢想集中營」（The Zone of Interest）/英國
●最佳紀錄長片：「戰場日記」（20 Days in Mariupol）
●最佳紀錄短片：「最後的樂器維修師」（The Last Repair Shop）
●最佳原創配樂獎：「奧本海默」（Oppenheimer）
●最佳歌曲獎：What Was I Made For?/「Barbie芭比」（Barbie）
●最佳音效：「夢想集中營」（The Zone of Interest）
●最佳美術設計：「可憐的東西」（Poor Things）
●最佳攝影：「奧本海默」（Oppenheimer）
●最佳妝髮設計：「可憐的東西」（Poor Things）
●最佳服裝設計：「可憐的東西」（Poor Things）
●最佳剪輯 ：「奧本海默」（Oppenheimer）
●最佳視覺效果：「哥吉拉-1.0」（Godzilla Minus One）（編輯：蔡佳敏）1130311
- 奧斯卡主要得獎名單 諾蘭席尼墨菲奪金奧本海默大贏家2024/03/11 10:47
- 2024/03/11 10:23
- 2024/03/11 10:05
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。