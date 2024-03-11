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奧斯卡主要得獎名單 諾蘭席尼墨菲奪金奧本海默大贏家

2024/3/11 10:47（3/11 11:24 更新）
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「奧本海默」10日在奧斯卡頒獎典禮，獲頒最高榮譽最佳影片獎。左起為製片艾瑪湯瑪斯、導演克里斯多福諾蘭、製片查爾斯羅文。（路透社）
「奧本海默」10日在奧斯卡頒獎典禮，獲頒最高榮譽最佳影片獎。左起為製片艾瑪湯瑪斯、導演克里斯多福諾蘭、製片查爾斯羅文。（路透社）
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（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮今天在美國加州洛杉磯順利落幕，克里斯多福諾蘭的「奧本海默」一口氣奪下7獎為最大贏家。

以下為主要得獎名單：

●最佳影片獎：「奧本海默」（Oppenheimer）

●最佳導演獎：克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）/「奧本海默」（Oppenheimer）

●最佳男主角獎：席尼墨菲（Cillian Murphy）/「奧本海默」（Oppenheimer）

●最佳女主角獎：艾瑪史東（Emma Stone）/「可憐的東西」（Poor Things）

●最佳男配角獎：小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）/「奧本海默」（Oppenheimer）

●最佳女配角獎：達芬喬伊藍道夫（Da’Vine Joy Randolph）/「滯留生」（The Holdovers）

●最佳原創劇本：「墜惡真相」（Anatomy of a Fall）

●最佳改編劇本：「美國小說」（American Fiction）

●最佳動畫片獎：「蒼鷺與少年」（The Boy and the Heron）

●最佳國際影片獎（舊稱最佳外語片獎）：「夢想集中營」（The Zone of Interest）/英國

●最佳紀錄長片：「戰場日記」（20 Days in Mariupol）

●最佳紀錄短片：「最後的樂器維修師」（The Last Repair Shop）

●最佳原創配樂獎：「奧本海默」（Oppenheimer）

●最佳歌曲獎：What Was I Made For?/「Barbie芭比」（Barbie）

●最佳音效：「夢想集中營」（The Zone of Interest）

●最佳美術設計：「可憐的東西」（Poor Things）

●最佳攝影：「奧本海默」（Oppenheimer）

●最佳妝髮設計：「可憐的東西」（Poor Things）

●最佳服裝設計：「可憐的東西」（Poor Things）

●最佳剪輯 ：「奧本海默」（Oppenheimer）

●最佳視覺效果：「哥吉拉-1.0」（Godzilla Minus One）（編輯：蔡佳敏）1130311

愛爾蘭男星席尼墨菲10日憑藉「奧本海默」奪下奧斯卡最佳男主角獎。（路透社）
愛爾蘭男星席尼墨菲10日憑藉「奧本海默」奪下奧斯卡最佳男主角獎。（路透社）
#奧斯卡
#克里斯多福諾蘭
#奧本海默
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