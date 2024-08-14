老狐狸角逐奧斯卡 導演：想讓國際觀眾喜歡台灣電影

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（中央社記者王心妤台北14日電）「老狐狸」將代表台灣角逐第97屆奧斯卡金像獎最佳國際影片，導演蕭雅全表示，很光榮能夠代表台灣電影，所有的努力都是希望讓台灣、國際觀眾喜歡台灣電影，會繼續說台灣故事。

「老狐狸」取材自蕭雅全童年的困惑，時代背景為1989年股市狂飆創下歷史高點年代，台灣貧富差距逐漸擴大。電影從10歲男孩視角出發，描繪與長輩生活衝突中的經歷，透過小男孩內心掙扎，叩問人性世故與良善間的價值辯證。

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對於將角逐奧斯卡獎，蕭雅全今天告訴中央社記者，能有機會代表台灣電影，他為「老狐狸」感到光榮，「我們所有努力，都不只是讓台灣，也包括國際觀眾喜歡台灣電影。台灣故事非常特別，源自我們很特別的歷史，我會繼續一步步，慢慢地說。」

童星出身的男主角白潤音第一時間說：「酷耶！我不用去嗎？」他也笑說，得知好消息時正在烤餅乾，等烤完後再來消化好消息。（編輯：龍柏安）1130814