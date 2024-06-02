中國防長對台恫嚇 陸委會：衝擊亞太區域和平安全

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（中央社記者謝怡璇台北2日電）中國國防部長董軍今天在新加坡香格里拉對話會議發表對台灣恫嚇言論。陸委會表示，中共窮兵黷武的言論嚴重違反聯合國憲章，集權體制衝擊亞太區域和平安全，呼籲中國應以善意堆疊推動兩岸關係良性發展。

董軍今天稱，「中國人民解放軍始終是捍衛祖國統一、無堅不摧的強大力量！將以及時堅決有力的作為，遏止『台獨』，確保其圖謀永無得逞之日！誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡。」

他再稱，「民進黨當局大搞漸進式台獨，頑固推行『去中國化』，妄圖割裂兩岸社會、歷史文化聯繫、數典忘祖的分裂言論荒謬而狂妄，必將被釘在歷史的恥辱柱上」。

陸委會今日表示，中共再次以窮兵黷武的言論威脅台灣與周邊國家，其集權體制衝擊亞太區域和平安全的風險已經升高。

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陸委會表示，中共近來屢次在國際場合公然以武力威脅台灣，已嚴重違反聯合國憲章第2條第4款「不使用或威脅使用武力」等規定與聯合國成立的基本精神，陸委會正告中共當局，切勿一再誤判情勢，任何不尊重民意、不符合民主人權、訴諸戰爭的法律及威懾行徑，均違反國際法原則，終將適得其反，呼籲國際社會共同因應此一情勢發展。

陸委會進一步強調，維護台海和平是兩岸的共同責任，總統賴清德就職演說已強調站穩延續「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀；以對話取代對抗、交流取代圍堵；以追求台海和平、互利互惠、共存共榮為共同目標，已釋出充分善意。呼籲中方用心體會，透過善意的堆疊形成正向循環，推動兩岸關係良性發展。（編輯：唐佩君）1130602