董軍對台恫嚇 府：中國缺乏自信與台灣政府對話

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（中央社記者葉素萍台北2日電）中國國防部長董軍出席香格里拉對話會議，發表對台灣恫嚇言論，總統府發言人李問今天說，中國長期透過政治施壓，不允許台灣派代表在香格里拉對話表達意見。此舉透露中國缺乏自信與台灣政府進行對話，非理性言論更無法獲得國際認同。

中國國防部長董軍在新加坡香格里拉對話會議發表「中國的全球安全觀」演說，強調中國的國防政策和理念是開放包容；卻發表對台灣恫嚇言論，稱「誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡」。

總統府發言人李問今天向媒體表示，中國在香格里拉對話曲解台灣政府的立場、甚至威脅動武，卻長期透過政治施壓，不允許台灣派代表在香格里拉對話表達意見。此舉透露中國缺乏自信與台灣政府進行對話，其非理性的言論更無法獲得國際認同。

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李問強調，台灣一貫的政策立場，致力於維持台海現狀，作為國際社會負責任的成員，台灣將竭力於維護台海的和平穩定。中國近日單邊發起軍事演習挑釁行為，這種危險而不負責任的溝通方式，不但破壞現狀更是挑戰既有國際秩序。台灣將持續與理念相近民主國家維繫信任關係，並且感謝國際社會持續關注台海和平穩定。

李問表示，總統賴清德多次表達溝通的意願，願意以互利共榮為目標，進行兩岸對話交流，並呼籲中國與台灣應共同肩負維護和平的責任。（編輯：蘇志宗）1130602