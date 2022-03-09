美情報首長：蒲亭恐加強侵略烏克蘭 基輔糧食2週內將耗盡

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美國情報機構首長8日指出，俄國總統蒲亭可能加重攻擊烏克蘭的力道，使未來數週局面不堪。圖為伊爾平的工廠和商店6日遭轟炸。（美聯社）

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國情報機構首長今天指出，儘管俄羅斯入侵烏克蘭在軍事方面遭遇挫敗加上國際制裁導致經濟困難，俄國總統蒲亭仍可能加重攻擊力道，使「未來數週局面不堪」。

路透社報導，他們估計這場衝突已造成2000至4000名俄軍喪生，還說俄羅斯正在感受制裁效應，不過烏克蘭未來局勢恐進一步惡化，首都基輔（Kyiv）的飲用水和糧食供應可能將在2週內耗盡。

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）連同其他情報機構首長，在聯邦眾議院情報委員會就世界威脅年度聽證指出：「我們分析評估蒲亭（Vladimir Putin）不太可能因為這樣的挫敗而退縮，反而可能加重（攻擊）力道。」

海恩斯表示，蒲亭宣布核武部隊升級整備，是1960年代迄今「極不尋常」之舉。不過，情報分析未監測出俄羅斯核武整備超過之前國際危機時的態勢。

海恩斯說：「我們也未監測出俄軍核武態勢改變，有超過我們在之前高度緊張局面時所見到的狀況。」

中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）也附和海恩斯的評估，即俄羅斯不太可能退縮。

伯恩斯指出：「我認為蒲亭現在感到憤怒和沮喪。他可能不顧百姓傷亡而加倍力道企圖挫敗烏克蘭軍隊。」

伯恩斯表示，他和中情局分析人員看不到蒲亭將如何實現他拿下基輔，以及扶植親莫斯科或魁儡領導者取代澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）政府的目標。

伯恩斯告訴委員會：「我看不見他將如何能達到這樣的結局，我認為，未來數週會出現相當不堪的局面，他將加倍攻擊力道…罔顧平民百姓傷亡。」

鑒於報導指俄羅斯正切斷對基輔基本物資供給，美國國防情報局局長柏瑞爾（Scott Berrier）指出，擁有280萬人口的基輔局勢可能急速惡化。

柏瑞爾說：「我沒掌握到居民生活供給還可維繫幾天的具體數據，但隨著供給切斷，局勢將變得更加緊繃，我認為應該可以維繫10天到2週時間。」

柏瑞爾表示，中國領導階層對烏克蘭局勢感到「不安」，但未譴責或將俄羅斯攻擊烏克蘭稱作是侵略。

他說：「他們沒料到俄羅斯入侵會遭遇重大困難。我認為他們正對與蒲亭總統關係密切而將名譽受損，以及對中國經濟成長率恐創30多年來最低所引發的經濟結果感到不安。」

「我認為他們對全球經濟有些擔憂。此外，我想他們對蒲亭的舉動導致歐美關係更加密切也有些不安。」

他表示，美國已和烏克蘭進行了「密集的情報共享」。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1110309