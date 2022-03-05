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俄國侵略不見停歇 歐盟執委會：烏克蘭應速入歐盟

2022/3/5 14:42
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（中央社法國阿勒4日綜合外電報導）歐盟執委會副主席塞夫柯維奇今天表示，烏克蘭的未來操之在歐盟，烏克蘭應該盡快成為歐盟會員。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）副主席塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）在法國南部阿勒（Arles）召開的歐盟部長會議會後表示：「現在是傳達強烈訊息的時候了，是該表達烏克蘭人民是歐洲人之一的時候了，我們希望他們盡快加入。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）本週在歐洲議會發表慷慨激昂的演說，提出讓烏國加入歐盟的要求。在那之後，歐洲議會的議員對於讓被俄羅斯侵略的烏克蘭成為歐盟會員一事，興趣愈來愈濃厚。

但烏克蘭想成為歐盟會員，必須走和其他候選國家一樣的程序，完全沒有捷徑。

塞夫柯維奇說：「最重要的是要傳達一個強烈的政治訊息，就是我們有把烏克蘭視為未來的會員國。」

澤倫斯基1日在基輔透過視訊方式，在歐洲議會發表演說，要求「立即」成為歐盟會員國，並稱他的國家正「為生存而戰」。

歐盟官員雖然表達同情，但也表示要成為歐盟會員是沒有捷徑的，且所有流程都可能相當耗時。

負責歐洲事務的法國國務秘書波恩（Clement Beaune）把支持烏克蘭加入歐盟的前景形容為一個「信號，但不論如何都需要花上幾年時間。」

塞夫柯維奇補充說：「事情正以戲劇化的方式改變，我認為現在是採取大膽作為的時候了。歐洲（聯盟）之前都很大膽，我確信在這個議題上，他們也會採取大膽作為。」（譯者：李晉緯/核稿：戴雅真）1110305

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