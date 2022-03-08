歐盟要求中國施壓俄羅斯停火 學者憂反讓北京有機可乘

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（中央社記者曾婷瑄巴黎7日專電）歐盟外交代表波瑞爾與法國外長勒德里安今天再次呼籲中國利用影響力施壓俄羅斯。但法國學者表示，交由表面中立的北京斡旋不妥，中國更可能藉此脅迫歐盟在其他議題上讓步。

歐洲聯盟（EU）27個會員國外長昨天與今天在法國蒙貝列（Montpellier）聚會，商討如何應對烏克蘭戰爭。中國角色也是會議焦點之一。

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天致電中國外長王毅，要求中國利用對俄羅斯的影響力終結戰事。「顯然中國對俄國有明顯影響力，我要求他動用全部影響力，加入外交行動以求立即停火。中國與俄國立場較接近」。

勒德里安（Jean-Yves Le Drian）也同意，並說「中國可施壓俄羅斯，它對衝突局勢的發展有責任」。

不過，歐洲各界卻對中國角色抱有不同看法，部分原因是中國立場鮮明，不僅拒稱俄羅斯行動為「侵略」，也認為俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）攻擊「可以理解」，官方言論也多重複克里姆林宮說詞。

對於波瑞爾讓中國做烏俄衝突斡旋者的提議，法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）在推特（Twitter）上表示，這個想法「具反效果」，更可能讓中國藉機要求歐洲在立陶宛等其他議題上讓步。他認為非俄羅斯戰略夥伴的國家更適合。

德國籍歐洲議會議員包瑞翰（Reinhard Bütikofer）也在推特上引用波恩達茲推文，表示：「這的確令人高度質疑，在衝突中已選擇站在攻擊者一方的中國怎麼能作為斡旋者呢。不是很好的主意。」

華盛頓智庫德國馬歇爾基金會亞洲項目資深跨大西洋研究員馬安洲（Andrew Small）今天也在推特上表示，中國在烏、俄、歐安全議題的籌碼與專業性都不足，沒有在各方之間運籌帷幄、提出解決方案的真正能力。

中國可做的，就是主持談判或傳話，但烏俄戰爭中，這些工作都不需要中國。馬安洲認為中國唯一有用的，卻是它不願做的，就是擺出「老大哥」姿態，對俄國提出要求。但他懷疑以蒲亭和中國國家主席習近平的關係，中國不會願意協助。

法國國際關係研究所（IFRI）亞洲中心研究員朱利安（Marc Julienne）今天接受法國國際廣播電台（RFI）訪問時說，在中國「表面中立」背後，事實上一切言行都在支持俄羅斯。

中國政府今天表示，「願意在需要的時候和國際社會一道開展必要的斡旋」。朱利安說，北京曾說要啟動對話談判，但儘管歐美一再敦促，卻未見任何動作。直到現在，中國仍未展現出作為斡旋者的能耐。

朱利安質疑中俄聯盟，表示即使西方向俄羅斯祭出制裁，俄國也可依賴中國市場，出口天然氣、石油。克里米亞戰爭隔年2015年，中俄就簽訂重要的石油合作協定。這次戰爭，雙方可能又會採取此模式，但未必能填補歐洲制裁的缺口。

然而他也表示，支持俄國對中國仍有一定風險，否則習近平大可公開支持蒲亭，而非採取表面中立。「若中國太過靠近俄國，很可能會損失更多，因歐盟是中國第一大貿易夥伴」。

朱利安認為，由於烏克蘭戰爭目前對中國影響不大，因此北京採取低姿態；但若西方對俄國制裁影響到中國經濟發展，北京可能會轉變立場，甚至與俄國切割以減少損傷。（編輯：郭中翰）1110308