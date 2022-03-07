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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭4/300

蒲亭侵烏又受挫 烏克蘭東部親俄軍事團體首領喪命

2022/3/7 23:00
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（中央社基輔6日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭的行動再傳受挫，英媒報導，烏國東部頓內茨克地區的反烏軍事團體「斯巴達營」（Sparta Battalion）領袖佐加已經身亡。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，軍頭佐加（Vladimir Zhoga）在烏克蘭東部的沃爾諾瓦哈鎮（Volnovakha）戰役中，中彈喪命。

親俄分離主義分子在烏國東部成立所謂的「頓內茨克共和國」（Donetsk People's Republic），佐加領導的在地組織「斯巴達營」成員猶如新納粹，自2014年成形以來，被認為犯下殘忍戰爭罪，還曾射殺烏克蘭戰俘。

「頓內茨克共和國」領導人普希林（Denis Pushilin）透過Telegram證實佐加死亡，並稱他「是在確保平民離開期間受到致命傷」。

2016年，「斯巴達營」前領導人巴夫洛夫（Arsen Pavlov）在自家公寓電梯被土製炸彈炸死，隨後由佐加接任首領。

巴夫洛夫被控犯下數起戰爭罪，2015年「基輔郵報」（Kyiv Post）曾釋出一段他與新聞媒體通電話的音檔，他說自己射死了15名囚犯。（譯者：楊昭彥）1110307

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