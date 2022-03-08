北京不譴責俄國入侵 中國騎牆政策促西方更覺醒

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（中央社台北8日電）俄羅斯入侵烏克蘭，中國不願嚴正表態，中國問題專家分析，不確定中國在這場戰爭中採取的騎牆政策能持續多久，但中國表露的親俄態度，將加速西方與中國經濟脫鉤，並使民主陣營更覺醒。

2月18日至20日為期3天以視訊召開的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference），中國外長王毅在19日的議程重申，中國尊重各國領土與主權完整的立場，「包括烏克蘭也不例外」。

5天後，俄羅斯入侵烏克蘭，迄今中國遲未就之前言猶在耳的明確立場嚴正表態反侵略，僅於聯合國大會發言稱支持俄烏磋商，甚至暗批北大西洋公約組織（NATO）的東擴是「強化甚至擴張軍事集團」。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國專家布蘭契特（Jude Blanchette）1日撰文指出，2月24日俄羅斯揮軍入侵以來，稱中國的外交策略「以上皆是」一點也不為過。

他說，一方面中國並未直言反對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令的軍事行動，甚至聯合國兩度譴責俄國的表決都棄權，更不願意稱俄羅斯入侵烏克蘭，還呼籲北約要顧及俄國的合理安全關切，同時又支持俄烏兩國展開對話。

布蘭契特指出，不確定中國騎牆的立場還能維持多久，若戰火持續蔓延，人員傷亡比當前更嚴重，就算中國不願向蒲亭表態，也會被視為力挺。

澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）呼籲，結束這場可怕的烏克蘭戰爭，沒有哪個國家能比中國發揮更大影響，若中國繼續採取穩賺不賠的騎牆政策，流血將會繼續。

紐約時報（The New York Times）報導，中國官員近來改變期盼西方國家聽取俄羅斯安全要求的呼籲，轉而強調「各國的合理安全關切都應受重視」，即使仍未使用「入侵」，但已承認「俄烏爆發衝突」。

此外，即使中國不願加入西方國家制裁俄羅斯的行列，而由中國主導的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，亞投行）4日宣布，烏克蘭陷入當前的衝突後，已暫停與俄羅斯和白俄羅斯有關的一切活動並進行審查。英國金融時報（Financial Times）分析，中俄關係可能受到衝擊。

不過基輔安全智庫烏克蘭稜鏡（Ukraine Prism）執行副主任格拉西姆楚克（Sergiy Gerasymchuk）說，中國疏遠俄羅斯的努力為時已晚。

他說，中國只是觀望，誰是這場戰爭獲勝的一方並尋求與勝者改善關係，「他們仍想保持若干程度的中立，但他們根本做不到」。

因此從長期來看，美國之音（VOA）報導，中國在這次危機中展現的親俄立場，可能會導致西方加快與中國經濟脫鉤，使得中國失去在全球拓展商業的機會。

而民主陣營也將更覺醒，猶如CSIS的中國專家甘思德（Scott Kennedy）所言，俄羅斯入侵烏克蘭將使民主國家再度意識到，威權主義政權的威脅，並加強和振興自由國際秩序。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1110308