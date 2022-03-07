俄烏戰事延燒 王毅為中俄中歐關係辯護

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（中央社記者張淑伶上海7日電）俄烏戰事延燒，中國對外關係顯得尷尬。中國外長王毅今天回應相關提問說，中俄關係不受第三方挑撥，中國對歐政策不會因一時一事改變。他並聲稱，烏克蘭處境和台灣沒有可比性。

中國13屆全國人大5次會議下午舉行記者會，國務委員兼外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。除首次表明中國願意在需要的時候和國際社會一道開展必要的斡旋，也為外界關切俄烏戰事下的中俄、中歐關係辯護。

被問及俄羅斯和中國受西方制裁壓力日益增加，將如何影響中俄關係發展時，王毅說，中俄關係具有獨立自主價值，建立在「不結盟、不對抗、不針對第三方基礎」上，「更不受第三方的干擾和挑撥」。

王毅表示，中俄關係發展有著清晰的歷史邏輯，具有強大的內生動力，「兩國人民的友誼堅如磐石，雙方的合作前景十分廣闊」。不管國際風雲如何險惡，中俄雙方都將保持戰略定力，將「新時代全面戰略協作夥伴關係」不斷推向前進。

至於中俄關係密切及俄烏戰事，是否會影響中國和歐洲的關係，王毅說，「中歐和中俄關係完全是兩個問題」。

他說，中國和歐洲是維護世界和平的兩大力量，也是促進共同發展的兩大市場。中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方。2021年，中國和歐盟的貿易額首次突破8000億美元，中歐班列開行1萬5000多列，年增29%，說明雙方經貿關係高度互補。

王毅稱，「有些勢力並不願看到中歐關係穩定發展」，希望中歐雙方都對此予以高度警惕。

他說，中方始終從戰略和長遠角度看待中歐關係，中國的對歐政策保持穩定堅韌，不會因一時一事而改變。希望歐洲能夠「形成更為獨立、客觀的對華認知」，奉行務實、積極的對中國政策。

此外，有記者提問，很多人擔心中國是否會像俄羅斯對烏克蘭一樣對台灣採取武力行動，中方認為兩者有何異同、如何看待台海發生衝突的可能性。

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王毅宣稱，台灣問題與烏克蘭問題有著本質區別，兩者沒有任何可比性。「最根本的不同在於，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國的內政，烏克蘭問題則是俄羅斯和烏克蘭兩個國家之間的爭端」。

他並聲稱，「民進黨當局企圖改變兩岸同屬一中的現狀」，並指責美國「一些勢力為了遏制中國的振興，縱容鼓動『台獨勢力』發展，挑戰和掏空『一中』原則」，嚴重違反國際關係基本準則並破壞台海和平穩定，「不僅會把台灣推向危險的境地，也將給美方帶來難以承受的後果」。（編輯：邱國強）1110307