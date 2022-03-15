歐盟通過對俄第4波制裁 切爾西老闆在列

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（中央社布魯塞爾14日綜合外電報導）歐洲聯盟今天推出第4波針對俄羅斯入侵烏克蘭的制裁措施。外交官透露，親蒲亭的俄羅斯寡頭、切爾西（Chelsea）老闆阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）也在名單中。

法新社報導，擔任歐盟輪值主席國的法國在推特說，歐盟27個成員國已通過第4波制裁措施，以打擊「與入侵烏克蘭有關」的個人和企業。

根據推文，合法宣布歐盟決策的「歐盟官方公報」（Official Journal）將在「即刻出版」的內容中公布制裁名單，還說制裁是與西方夥伴共同制定。

3名外交官告訴法新社，遭制裁的俄羅斯富豪名單新增切爾西足球俱樂部老闆阿布拉莫維奇。在制裁行動下，這些富豪在歐盟的資產－包括超級遊艇和豪宅可以被沒收，同時不得進入歐盟。

歐盟跟進英國和加拿大上週對阿布拉莫維奇的制裁行動。在阿布拉莫維奇2日宣布有意出售切爾西後，英國和加拿大的制裁中止了這項企圖。

根據其中一名歐盟外交官說法，阿布拉莫維奇「是與（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）有長期密切關係的俄羅斯寡頭」，有接近蒲亭的「特權管道」，因而受到制裁。

此外，阿布拉莫維奇也被視為為俄國政府提供「重要收入來源」。

根據路透社報導，阿布拉莫維奇今天現身以色列特拉維夫（Tel Aviv）的班古里昂機場（Ben Gurion airport），不久後，一架與他有關的噴射機起飛前往伊斯坦堡。

路透社取得的照片顯示，阿布拉莫維奇坐在機場貴賓室，口罩拉到下巴位置。路透社無法立即證實他是否登上這架飛機。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1110315