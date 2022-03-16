力挺烏克蘭 捷克等3國總理會澤倫斯基[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布拉格/華沙15日綜合外電報導）捷克、波蘭和斯洛維尼亞總理今天抵達基輔，在烏克蘭與俄羅斯交戰之際，展現3國對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）堅決支持之意。

路透社報導，自俄羅斯2月入侵烏克蘭迄今，上述3國總理搭乘火車前往，成為率先訪問烏克蘭首都的外國領袖。

澤倫斯基在網路發文指出：「你們在此艱難時刻訪問烏克蘭，表達堅決支持之意。我們真的非常感激。」

烏克蘭總統府釋出的簡短影片顯示，澤倫斯基以烏克蘭語和英語與波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）、捷克總理費亞拉（Petr Fiala）和斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Jansa）談話，3國總理也將與烏克蘭官員會面。

烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）報導，澤倫斯基向這3國總理說明俄羅斯入侵戰況以及烏克蘭的整體安全情況。

澤倫斯基說：「至於武器。現在的情況很危險。總體而言，烏克蘭現在很危險。我們向你們深深一鞠躬，感謝你們的來訪。舉例來說，今天，基輔有數個住宅區遭到砲轟。他們朝烏克蘭所有領土開火，包括在烏克蘭西部，還有利維夫（Lviv）地區。」

這次訪問基輔的還包括波蘭副總理、執政黨法律正義黨（PiS）的黨魁卡臣斯基（Jaroslaw Kaczynski），他被視為波蘭的主要決策者。

當局指出，俄羅斯部隊加劇攻烏之勢，今天空襲和砲轟基輔造成至少4人死亡，基輔市長宣布實施35小時宵禁。

莫拉維茨奇推文指出：「就在這裡，在飽受戰爭蹂躪的基輔，正在創造歷史。就在這裡，自由與專制的世界對抗。就在這裡，我們所有人的未來都來到緊要關頭。」

捷克和波蘭現在是歐盟聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）成員，自俄羅斯出兵以來，這兩個前共產主義國家一直在最支持烏克蘭的國家之列。

烏克蘭總理史米加（Denys Shmygal）讚嘆這種「真正朋友的勇氣」，並表示領袖們將討論對烏克蘭的支持和進一步制裁事宜。

波蘭國營電視台TVP Info報導，莫拉維茨奇和卡臣斯基也前往與基輔當局會談。

費亞拉表示，經與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）和歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）商議後決定訪烏。

波蘭總理辦公室幕僚長德沃爾奇克（Michal Dworczyk）指出，訪烏是經上週在法國凡爾賽（Versailles）的歐盟領袖峰會同意。

不過一名歐盟官員表示，布魯塞爾並未給予「正式授權」。

這名官員說：「這是非常合法有效的倡議。每個將烏克蘭帶回和平的倡議都誠然受到歡迎。」「一些領袖也許會懷疑：此舉是會破壞或是改善與俄羅斯間的談判，當然這還尚待分曉。這僅一線之隔。」（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1110316