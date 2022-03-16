斯洛伐克國會拍板 允北約軍人部署烏克蘭邊界

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（中央社布拉第斯拉瓦15日綜合外電報導）俄羅斯入侵鄰國烏克蘭後，烏克蘭鄰國憂心俄國侵略行動恐進一步擴散，斯洛伐克國會今天批准讓最多2100名北大西洋公約組織（NATO）軍人部署在斯洛伐克境內。

法新社報導，斯洛伐克國防部長納德（Jaroslav Nad）昨天表示，這個部隊初期將由大約1200名捷克、德國、荷蘭、美國、波蘭與斯洛伐克軍人組成，為北約「加強前進部署（enhanced forward presence）」戰鬥營的一部分，且將包括愛國者（Patriot）防空飛彈系統。

獨立泛歐媒體歐洲動態（EurActiv）網站報導，俄羅斯入侵烏克蘭後，北約同意沿著整個北約東翼，包括羅馬尼亞、保加利亞、匈牙利與斯洛伐克，建立多國組成的加強型前進軍力展示戰鬥群。

斯洛伐克通訊社（TASR）報導，納德說：「在近期的未來，我們預期俄羅斯聯邦將對（烏克蘭）烏日霍羅德（Uzhhorod）機場直接展開軍事攻擊…靠近斯洛伐克邊界，這當然會產生軍事影響。」

斯洛伐克政府已在3月9日批准讓北約部隊部署。斯洛伐克134名國會議員中，有96人今天投下贊成票、15人投下反對票。

兩天後，美國國防部長將訪問斯洛伐克，為美國2004年加入北約以來首次。

根據聯合國，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，有超過300萬人逃出烏克蘭；斯洛伐克警方表示，有20萬人跨越邊界進入斯洛伐克。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1110316