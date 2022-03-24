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俄烏戰事衝擊 德智庫估GDP增長腰斬通膨飆新高

2022/3/24 11:23
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（中央社柏林23日綜合外電報導）俄烏戰爭嚴重衝擊德國經濟，並加劇原本的通膨壓力。德國智庫「基爾世界經濟研究所」把今年德國成長的預測從4%下修為2.1%，幾乎腰斬，通膨5.8%將是兩德統一以來新高。

基爾世界經濟研究所（IfW）被德國國內譽為最有影響力的經濟智庫。根據所方發布最新一期對德國及歐元區的春季預測指出，俄烏戰事衍生的經濟動盪，很可能使德國今、明兩年總共損失約900億歐元（約新台幣2.8兆）經濟產出。

研究所副總裁兼首席預測專家庫茨（Stefan Kooths）說：「取消大多數防疫限制帶來的經濟反彈效應被俄烏戰事抵銷。少了這股疫後反彈的強勁提振，德國今年的經濟產出將下降，世界各地的經濟也都會受到負面衝擊。」

除德國今年的國內生產毛額（GDP）預測砍半，基爾世界經濟研究所也將歐元區今、明年的GDP成長預測，分別從3.5%、3.6%，下修為2.8%、3.1%，全球經濟的成長預測也會大幅低於戰爭爆發前的數值。

研究所指出，俄烏戰事正以更多不確定性衝擊經濟面，包括供應鏈的新壓力、原物料價格進一步上漲，特別是石油與天然氣。德國2022年的整體能源進口成本很可能要飆到400億歐元（1.25兆新台幣），較去年12月原本的預估高出一截。

所幸德國的消費者在疫情期間額外節省約2200億歐元（6.9兆新台幣），各家企業積壓待出的訂單也達1000億歐元新高，約佔每年產出的17%，這些利多可抵銷戰爭衝擊，使德國疫後經濟復甦短期內固然會受俄烏戰事衝擊，但不致被打斷。

至於通貨膨脹，基爾世界經濟研究所預測德國今年通膨率平均為5.8%，將是德國統一後新高，明年有望降至3.4%。

歐元區方面，預估通膨會在5.2%，也將是歐元區誕生以來新高，雖然2023年有望降至2.8%，但仍會超出歐洲央行原本的設定目標。（譯者：陳亦偉）1110324

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