政院因應俄烏情勢提4穩定措施 確保物資量足價穩

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（中央社記者賴于榛台北26日電）因應俄烏情勢，政院盤點檢視能源、民生物資、工業物料、金融市場後，提出4項穩定政策，包含提前採購黃豆、小麥、玉米，調降關稅及營業稅，確保民生物資量足價穩。

行政院今天發布新聞稿表示，針對俄烏情勢，總統蔡英文請行政部門密切持續關注全球經貿變數，妥為評估及加強整體因應措施，維持重要物資、物價以及金融市場穩定，務必將可能的影響降到最低。行政院長蘇貞昌指派副院長沈榮津與相關部會研商，持續穩定重要物資、物價及金融市場。

沈榮津25日邀集經濟部、農委會、金管會等相關部會，盤點檢視能源、民生物資、工業物料及金融市場變動情形，並研提4項穩定政策，包含一、油氣進口來源多元布局，供應無虞，緩漲機制力求價格穩定；二、提前採購黃豆、小麥、玉米，調降關稅及營業稅，確保民生物資量足價穩。

三、俄羅斯、烏克蘭非台灣工業物資主要進口國，對產業衝擊有限，若因俄烏情勢造成全球鋼價上漲，中鋼公司將協助平抑鋼價；四、密切掌握國際金融情勢，確保股匯市穩定。

政院指出，中油公司對汽油及柴油原油採購來源多元，且台灣已備足145天的庫存量，供應無虞；另訂有「亞鄰最低價」調整上限、「油價平穩措施」雙緩漲機制，以及減徵貨物稅等因應措施，穩定油價。

政院說，中油公司液化天然氣（LNG）及液化石油氣（桶裝瓦斯），供應無虞，而俄羅斯液化天然氣氣源雖然將於3月屆期且暫不繼續採購，但台灣採購來源多元，應無影響；液化天然氣民生用戶及桶裝瓦斯價格，也將維持不調漲。

政院說，台灣半導體業者使用鈀金屬比例低，且俄烏兩國均非台灣鈀金屬的進口來源，業者也具備精煉再製的技術能力；工業氣體（氖氣 Ne）及全氟丁二烯（C4F6），目前均有庫存，且有多元供應來源，短期影響不大。

至於鋼鐵部分，政院表示，俄烏兩國粗鋼產量占全球比重5%，但2021年全球粗鋼產能利用率僅達78.4%，尚有擴產空間，不致造成供給短缺。

政院表示，台灣業者自俄烏兩國主要進口品項為鋼胚半成品，進口後再軋延成為鋼捲或鋼板產品，若因俄烏情勢造成全球鋼價上漲，中鋼公司將會減少出口，優先供應國內所需，協助平抑鋼價。

原物料部分，政院指出，業者去年未自俄烏兩國進口黃豆與小麥，且各自掌握100萬公噸與54萬公噸的可使用量，未來5個月都能供應無虞。

至於玉米，政院表示，業者去年未自俄羅斯進口玉米，僅自烏克蘭進口少量玉米，占總進口量1.64%，且目前掌握259萬公噸可使用量，包含庫存33萬公噸，已訂購226萬公噸，未來7個月能供應無虞。

政院說，雖然俄烏情勢讓黃豆、小麥、玉米期貨價格波動，但在業者提前採購以及免徵營業稅情況下，可確保價格穩定。

政院也表示，俄烏情勢帶動國際美元走強，外資流出，致新台幣小幅貶值，但新台幣相較歐元等其他主要貨幣，走勢相對穩定；另外，也將密切關注、審慎評估台股，必要時召開國安基金臨時委員會議。（編輯：黃瑞弘）1110226