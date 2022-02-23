俄烏緊張效應 農委會確保至8月黃豆玉米價穩量足

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農委會主委陳吉仲23日說，已評估2月到8月間畜牧所需黃豆（圖）和玉米供應無虞、價格穩定。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）農委會主委陳吉仲今天說，小麥和玉米產國俄烏間情勢緊張引發價格波動，因應府院指示，將增加庫存及國產量，已評估2月到8月間畜牧所需黃豆和玉米供應無虞、價格穩定。

烏克蘭和俄羅斯是世界上兩大小麥和玉米生產國，兩國之間的危機讓大宗商品價格波動。

陳吉仲今天出席「第2屆永續善農獎IPM Award」頒獎典禮後接受媒體聯訪時表示，總統府、行政院春節前就已針對此議題多次召開會議討論對策，要求農委會做3件事，首先要確保2月到8月，作為飼料使用的黃豆、玉米，不管是國內庫存或正在運輸到台灣的部分，以及7、8月大宗穀物業者已經下訂單方面，都已確認正在執行、因應中。

陳吉仲表示，經過評估，確認未來6個月製成飼料所需黃豆、玉米都沒問題，更重要的是價格方面，黃豆、玉米已到高峰，有關大眾穀物業者已經提前下訂單部分，會同步跟畜牧業者說明相關資訊，讓飼料價格維持穩定水準，確保國內豬雞鴨鵝、雞蛋穩定生產供應無虞。

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其次，陳吉仲說，國內生產數量，現在硬質玉米約1萬多公頃，今年目標會朝3萬公頃邁進，屆時會有18萬公噸以上生產量；另外餵飼乳牛所需牧草，因為疫情導致船期、船運延宕，以及運輸成本增加等因素，將針對青稞玉米大幅提高種植面積，以確保畜牧所需使用量穩定供應。

第三，庫存方面，陳吉仲說，已經跟台糖合作，要興建至少6萬公噸庫存量的倉儲，可滾動調整庫存量，確保國內需求。（編輯：張雅淨）1110223