兆豐銀：今年房貸餘額衰退6.5% 2因素將減持台股80億

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（中央社記者張璦台北29日電）兆豐金今天指出，考量國內通膨溫和以及美國對等關稅帶來的潛在衝擊，預估今年底台灣利率才可能微幅下調。此外，兆豐銀預估，全年房貸餘額衰退幅度達6.5%，另基於川普關稅政策不確定性，並配合今年銀行資本適足率計算方式修正，規劃減碼上市櫃股票新台幣80億元。

兆豐金控今天召開線上法說會，由總經理張傳章主持。張傳章指出，川普政府關稅政策導致貿易摩擦升溫，更為金融業帶來利弊互現的「雙刃劍效應」，一方面貿易保護主義與產業政策調整使企業經營風險上升，考驗金融機構的授信風險管理能力，另一方面企業加速美國投資布局所衍生的跨境融資需求，亦創造出新的業務增長動能。

觀察國內經濟情勢，張傳章指出，在良好的就業支撐民間消費下，內需表現穩健，人工智慧（AI）帶動新興科技發展，持續推動民間投資動能；外需方面，上半年因關稅豁免期的提前拉貨需求，進出口同步高速成長，隨下半年關稅逐步底定，預期進出口可能放緩，經濟成長動能亦恐將趨緩。

張傳章表示，近日美中雙方已達成初步貿易協議，且美國國際貿易法庭28日裁決，川普對等關稅政策逾越職權、當屬無效，短期內可望緩解關稅政策緊張情勢，但川普政策仍難預測；匯率波動方面，他表示，觀察近期匯價已趨穩，中長期走勢則將視整體國際經濟情勢而定。

張傳章分析，考量國內通膨溫和，加上美國關稅衝擊，他預估要到今年底，利率才可能微幅下調。

張傳章進一步指出，面對全球政經情勢的動盪與挑戰，兆豐金控今年第1季稅後淨利達80.11億元，截至4月底，累計稅後淨利已突破百億大關，達101.82億元，在業界排名第5，穩居公股金控龍頭地位。子公司兆豐銀行第1季稅後淨利72.02億元，整體放款業務年增7%，利息淨收益年增2%。

兆豐銀在會中提及，考量川普關稅政策不確定性，並配合今年銀行資本適足率計算方式修正，將調整資本結構，規劃今年減碼上市櫃股票80億元，部位調降到180億元以下。

此外，兆豐銀指出，今年第1季房貸新承作撥款量96.7億元，比去年同期衰退142.4億元，預估全年房貸餘額衰退幅度達6.5%；同時，首季信貸新承作撥款量則達13.68億元，較去年同期成長9.13億元，預期全年小額信貸餘額成長率達29.5%。

兆豐金也提到，今年將著重3大策略，第1，嚴格控管信用風險，密切關注客戶、各產業別的個別信用風險曝險，避免風險過度集中；針對有價證券投資部位強化市場風險管理，包含集中度控管、停損規範制定與交易對手信評及市場價格定期審視等措施。

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兆豐金表示，第2，採取審慎穩健的營運策略，主動關懷客戶、掌握動態，尤其是受衝擊較大的產業，如農漁業、B2C消費性電子、航運與中小企業；針對中小企業提供週轉金協助，解決資金融通壓力；對大型企業則提供供應鏈移轉的長期資本支出融資。

兆豐金指出，第3，主動積極爭取關稅政策下的衍生商機，包括台積電赴美投資及其供應鏈集體移動、AI伺服器美國製造，以及AI相關產業發展所帶來的機會，同時加強財富管理業務，協助客戶多元資產配置，推廣保障型、金流型及分紅型保險商品。（編輯：林家嫻）1140529