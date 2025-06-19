英智庫：英國宜與台灣合作 因應中俄水下灰色衝突

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（中央社記者陳韻聿倫敦18日專電）英國智庫「中國戰略風險研究所」（CSRI）近日發布報告指出，台灣具豐富的應對中國水下灰色衝突活動經驗，英國宜與台灣合作，交換情資、發展新的科技解決方案。

歐洲、亞洲，包括台灣周邊水域，近期發生數起海底電纜疑似遭船舶刻意破壞事件。儘管涉事船舶懸掛的旗幟來自多個不同國家，跨國資料庫及調查結果顯示，相關船舶多具俄羅斯或中國背景。

此外，考量俄船在台灣周邊、以及中國相關船舶在波羅的海等歐洲水域的異常活動，部分專家研判，俄、中可能正加強協作，增強彼此對「敵對或不友善國家」的灰色地帶衝突行動，包括破壞海底電纜。

海底電纜攸關跨國資通訊、經濟活動和各國安全，全球高達99%的洲際數據傳輸是經由海底電纜。海底電纜目前也仍比發展備受矚目的衛星網路系統運作穩定、成本低廉。

有鑑於海底電纜的重要性，多項分析指出，俄、中恐藉由破壞海底電纜這類未達常規軍事衝突門檻的灰色地帶行動，對各國發動實質攻擊，並達成「小成本立大功」的效果。

此外，由於往往難以明確判定肇事方為「過失」或「故意」，且絕大多數肇事船舶屬民用性質，各受害國在追究責任及證明特定政權為「幕後黑手」方面，常面臨難題。

英國周邊水域有數條連接歐洲大陸和愛爾蘭的海底電纜，電纜所在的北海、英吉利海峽和愛爾蘭海（Irish Sea）屬交通繁忙水域，例如北海一天有多達7600艘船舶通過。

然而，根據英國科學、創新暨科技部今年4月下旬提交國會國家安全戰略聯席委員會的書面證詞，英國的海洋安全能力明顯有改善空間，目前仍高度仰賴船舶自動識別系統（AIS），而岸際雷達系統僅覆蓋約22%的英國專屬經濟區（EEZ）海域。

根據CSRI在研究報告對英國政府提出的政策建議，英國宜與具豐富對中經驗的台灣發展合作，建立常態機制，以相互分享與俄羅斯、中國水下灰色地帶衝突活動有關的情資、實務經驗和科技解決方案，包括船舶及船舶活動資料、衛星影像、港口停靠和登船查驗紀錄等。合作也可進一步擴展至共同舉行兵棋推演、以及確立危機快速反應的溝通和協調機制。

報告提到，英國可透過台灣的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）平台，與台灣、日本及其他區域內理念相近夥伴發展合作。

此外，英國對印太區域的船艦部署也可考慮納入與區域內夥伴針對水下關鍵基礎設施，執行聯合演訓或巡邏。

報告指出，英國的海底電纜等水下關鍵基礎設施也可能面臨來自中國的威脅。中國有動機這麼做，包括可藉此削弱、挑戰北大西洋公約組織（NATO）的可信度，並消耗北約（英國為成員國）的防衛資源；迫使英國與北約更專注於歐洲防務、減少對印太區域安全的關注與投資；測試英國與北約的戰備和反應能力；威嚇歐洲國家、警告它們勿挑戰中國的利益，包括勿介入任何與台灣有關的衝突；以及出於利益交換或戰略利益一致，以實際行動支援俄羅斯達成目標。

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報告提到，儘管俄中之間歷來有競爭和不信任關係，它們也共享廣泛利益，特別是在削弱它們認為的西方霸權及由西方宰制的世界秩序方面。削弱北約也同時符合俄、中利益，兩國皆頻對所謂「北約東擴」和北約「染指印太」、以及澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）表示不滿。

報告另敦促英國政府透過國內修法、以及與盟友夥伴合作排除國際法和國際協定現有漏洞等方式，增強對惡意行為者的問責。（編輯：張芷瑄）1140619