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流亡王儲向伊朗民眾喊話：政權正崩潰 起義時刻到來

2025/6/19 07:11
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓18日專電）以色列與伊朗持續交火，流亡美國的伊朗王朝末代王儲芮沙‧巴勒維呼籲民眾趁勢而起，指當前政權正處於崩潰的邊緣，全國起義即能終結惡夢。他也要軍警勿與民眾作對，勿為腐朽的政權犧牲自己。

以色列6月13日先發動空襲伊朗核子與軍事設施、斬首軍方高層及核子科學家，伊朗以飛彈與無人機還擊，之後雙方將打擊面擴大到油氣田、港口、電視台等目標。

伊朗首都德黑蘭一片混亂，民眾倉皇逃離或急尋避難所，有人指空氣中瀰漫死亡氣息。芮沙‧巴勒維（Reza Pahlavi）昨天在社群媒體X上表示，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）如同受驚嚇的老鼠，躲藏於地下，失去對局勢的控制。一切已成定局，不可逆轉。

他說，政權的鎮壓機器正在瓦解。「現在正是奮起時刻；是奪回伊朗的時刻，讓我們所有人挺身而出」。

芮沙‧巴勒維接著將對話對象轉向軍隊、執法部門及安全部隊，要他們不要為已經開始垮台且必定滅亡的政權與伊朗人民對抗。

伊朗巴勒維王朝推動西化，同時也具有獨裁色彩，鐵腕統治長達37年，於1979年的伊斯蘭革命中垮台。教權派迅速上台，宣布成立伊斯蘭共和國，芮沙‧巴勒維被迫流亡美國，多年來試圖將自己塑造成反對伊斯蘭共和國的主要人物。

他多次將伊斯蘭共和國形容為虛弱不堪，在2022年年輕女子艾米尼（Mahsa Amini）事件後更是如此。當年艾米尼因違反服裝規定被捕，在拘留期間喪命，掀起全國示威。

芮沙‧巴勒維也與以色列保持良好的關係，兩年前曾訪問以色列。

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外界關注美國是否介入以伊衝突之際，美國總統川普昨天呼籲伊朗無條件投降，伊朗最高領袖哈米尼強硬回應，指伊朗「不是投降的民族」。國營媒體也上傳「手摸核彈」影片並標示文字「或許」，警告意味濃厚。

伊朗常駐聯合國日內瓦辦事處代表巴赫芮尼（Ali Bahreini）指出，已向美國表達，如果美國以任何形式直接參與，將予以報復。（編輯：陳承功）1140619

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