台積電估半導體產值看增13% 物聯網出貨成長逾2成

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（中央社記者張建中新竹14日電）晶圓代工廠台積電預期，今年全球不含記憶體的半導體市場產值可望成長11%至13%，物聯網裝置出貨量將成長大於20%，是表現最佳的市場。

談及民國111年的產業大趨勢，台積電表示，5G普及、人工智慧（AI）快速增長以及加速數位化轉型等情況將持續發展，預期整體電子產品需求可望穩健成長，將驅動全球不計記憶體的半導體市場產值可望成長11%至13%。

因電子產品採用半導體的含量提升，無晶圓廠設計公司持續擴大市占率，整合元件製造商增加委外製造，以及系統廠增加採用自有特殊應用元件，台積電預期，110年至115年，晶圓代工的成長可望較不計記憶體的半導體市場的年複合成長率7%至9%更為強勁。

台積電表示，5G商用化的加速、新5G智慧手機縮短整體換機週期，帶動智慧手機110年出貨量成長6%，預期111年智慧手機出貨量將成長1%至3%。

受惠疫情趨動宅經濟，伺服器與數據中心升級，高效能運算產品110年出貨量成長10%，台積電預期，111年出貨量將成長1%至3%。

台積電指出，受惠數位轉型驅動的需求，110年物聯網裝置出貨量成長30%，家庭自動化裝置、智慧手錶與智慧健康裝置為主要動能，預期111年成長動能可望延續，出貨量將成長大於20%。

至於車用電子方面，台積電表示，受晶片短缺及疫情等影響，110年全球汽車銷量成長3%，預期111年需求可望復甦，晶片供給改善，全球汽車銷量可望成長7%至13%。

消費電子部分，台積電預期，111年整體消費性電子產品市場將衰退1%至3%，不過較高階的mini-LED、有機發光二極體（OLED）及智慧電視將持續正成長。（編輯：楊凱翔）1110414