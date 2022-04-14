台積電去年獲利創高 劉德音魏哲家年薪反降至4億元

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（中央社記者張建中新竹14日電）台積電去年營運攀上歷史高峰，營收與獲利同創歷史新高，董事長劉德音與總裁魏哲家年薪卻不增反減，兩人皆為新台幣4億元，減少約0.22億元，減幅約5.2%。

台積電去年營運持續繳出亮麗成績單，營收與獲利同創歷史新高紀錄，營收達1.58兆元，稅後淨利5965.4億元，每股純益23.01元。

據台積電年報資料顯示，劉德音與魏哲家兩人的年薪卻不增反減，自4.22億元降至4億元，減少約5.2%。

台積電眾多的資深副總經理中，歐亞業務資深副總經理侯永清酬金級距向上躍升，與歐亞業務資深副總經理何麗梅、營運資深副總經理秦永沛、研究發展資深副總經理米玉傑、資訊技術及資材暨風險管理資深副總經理林錦坤和研究發展資深副總羅唯仁同列1億元以上酬金級距。

財務副總經理暨財務長黃仁昭、企業規劃組織資深副總經理王建光、業務開發資深副總經理張曉強、法務副總經理暨法務長方淑華、人力資源副總經理馬慧凡、營運副總經理王英郎、副總經理余振華、營運副總經理張宗生、研究發展副總經理吳顯揚、研究發展副總經理曹敏、營運副總經理廖德堆、營運副總經理廖永豪、研究發展副總經理游秋山等人酬金則為5000萬至1億元級距。（編輯：楊蘭軒）1110414