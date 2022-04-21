更多編輯台推薦新聞：
第4劑COVID-19疫苗打不打 各國規劃一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗打不打 各國規劃一次看

失根的洋紫荊 港人在台定居路困難重重
兩岸

失根的洋紫荊 港人在台定居路困難重重

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增2386例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增2386例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／大谷翔平首勝到手 5.1局完全比賽外帶百年紀錄
首頁 / 產經
政府打炒房
新聞專題
政府打炒房2/131

住展：北台灣第1季房價續強 新竹漲11%居冠

2022/4/21 12:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北21日電）住展雜誌統計，北台灣房價持續走強，北部6縣市及地區今年第1季房價平均年漲約12.1%，較去年第4季約8.7%明顯擴大，其中尤以新竹單季漲幅11%，成為北部6縣市中漲幅最高的地區。

住展雜誌研發長何世昌透過新聞稿指出，因營造成本持續墊高的趨勢不變，而營造市場勞動力短缺問題未解，且通膨、房地合一鎖住龐大供給量，加上建商大多把預售屋實登價當成「地板價」等因素，這波多頭漲勢恐怕還沒到盡頭。

住展雜誌統計，台北市今年第1季新建案房價每坪達新台幣97.3萬元，較去年第4季漲2.2萬元，季漲幅約2.3%，已連續9季上漲、且連3季締造新高紀錄，距每坪百萬元大關更進一步。

新北市今年第1季房價約每坪43.7萬元，比去年第4季增加1萬元，季增幅約2.3%，連續9季上漲，且連2季刷新史上新高。

桃園第1季新建案房價則續漲，每坪達28.7萬元，單季上漲1.2萬元，季增幅約4.4%，續創歷史新高，但在比較效應下，部分買盤也開始回流至新北市蛋白區，並帶動林口、八里、鶯歌、三峽等地上漲。

而新竹則從今年起，整體房價水準正式超越桃園，成為北台灣第3貴的地區，今年第1季新建案房價每坪30.2萬元，較上一季漲3萬元，季漲幅達11%。

住展雜誌指出，新竹今年第1季新建案供給量急縮，導致供需失衡惡化，造成房價續漲，且近期住宅裝修費上揚，舊房加上裝修費後可能比新房還貴，不少消費者被迫搶買新建案，導致新建案缺貨，價格因而續走揚。

何世昌提到，若中央銀行祭出特定地區選擇性信用管制，漲幅較大的桃園、新竹地區恐遭列入，因此打炒房風險仍舊存在。（編輯：趙蔚蘭）1110421

延伸閱讀
全球56國房價年漲幅逾9% 台灣年增6.9%居中段班
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀