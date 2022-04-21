住展：北台灣第1季房價續強 新竹漲11%居冠

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（中央社記者賴言曦台北21日電）住展雜誌統計，北台灣房價持續走強，北部6縣市及地區今年第1季房價平均年漲約12.1%，較去年第4季約8.7%明顯擴大，其中尤以新竹單季漲幅11%，成為北部6縣市中漲幅最高的地區。

住展雜誌研發長何世昌透過新聞稿指出，因營造成本持續墊高的趨勢不變，而營造市場勞動力短缺問題未解，且通膨、房地合一鎖住龐大供給量，加上建商大多把預售屋實登價當成「地板價」等因素，這波多頭漲勢恐怕還沒到盡頭。

住展雜誌統計，台北市今年第1季新建案房價每坪達新台幣97.3萬元，較去年第4季漲2.2萬元，季漲幅約2.3%，已連續9季上漲、且連3季締造新高紀錄，距每坪百萬元大關更進一步。

新北市今年第1季房價約每坪43.7萬元，比去年第4季增加1萬元，季增幅約2.3%，連續9季上漲，且連2季刷新史上新高。

桃園第1季新建案房價則續漲，每坪達28.7萬元，單季上漲1.2萬元，季增幅約4.4%，續創歷史新高，但在比較效應下，部分買盤也開始回流至新北市蛋白區，並帶動林口、八里、鶯歌、三峽等地上漲。

而新竹則從今年起，整體房價水準正式超越桃園，成為北台灣第3貴的地區，今年第1季新建案房價每坪30.2萬元，較上一季漲3萬元，季漲幅達11%。

住展雜誌指出，新竹今年第1季新建案供給量急縮，導致供需失衡惡化，造成房價續漲，且近期住宅裝修費上揚，舊房加上裝修費後可能比新房還貴，不少消費者被迫搶買新建案，導致新建案缺貨，價格因而續走揚。

何世昌提到，若中央銀行祭出特定地區選擇性信用管制，漲幅較大的桃園、新竹地區恐遭列入，因此打炒房風險仍舊存在。（編輯：趙蔚蘭）1110421