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顏炳立：吳郭魚當石斑賣 蛋白區房價將進入修正

2022/3/31 13:21（3/31 15:56 更新）
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戴德梁行總經理顏炳立31日分析2022年第2季房市時表示，蛋白區房價過去持續上漲，「吳郭魚賣到石斑魚的價格」，房價「德不配位」，預料今年第1季後將進入修正。中央社記者賴言曦攝 111年3月31日
戴德梁行總經理顏炳立31日分析2022年第2季房市時表示，蛋白區房價過去持續上漲，「吳郭魚賣到石斑魚的價格」，房價「德不配位」，預料今年第1季後將進入修正。中央社記者賴言曦攝 111年3月31日
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（中央社記者賴言曦台北30日電）戴德梁行總經理顏炳立今天表示，蛋白區房價過去持續上漲，「吳郭魚賣到石斑魚的價格」，房價「德不配位」，預料今年第1季後將進入修正。

戴德梁行今天舉辦今年第1季度房地產市場記者會，顏炳立指出，蛋黃區沒有漲價，蛋白區卻連漲，「吳郭魚賣到石斑魚的價格」，顯示蛋白區房價「德不配位」。

顏炳立指出，打房政策讓炒作氣氛收斂，如果蛋白區價格持續上漲，買家就有可能回頭選擇蛋黃區中古屋，且蛋白區賣家在買氣量縮下若看壞後市，雖然「漲跌之間心糾結」，但為求脫手還是會修正價格。

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針對外界對房市泡沫化的疑慮，顏炳立表示，以俄烏戰爭的情況為例，民眾購買的華美大廈「一個砲彈就沒有了」，說明政治安定是房地產維持穩定的保證，而當前擔心房市泡沫化是「過慮了」。

展望今年第2季，顏炳立認為，土地是房產市場的「靈魂」，預估「量縮價難漲」。他認為，商用市場收益最高上看成長3%；房產市場預料蛋白區仍熱過蛋黃區，但在剛性買盤陷入遲緩、通膨形塑房價等因素加持下，整體「買氣量縮價難跌」。（編輯：張良知）1110331

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