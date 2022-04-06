科技評定稅基 財政部：樂見地方加速調整囤房稅

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（中央社記者張璦台北6日電）房屋稅議題備受關注，財政部今天表示，擬配合實務需求，借助科技評定稅基，讓地方政府運用實價登錄等相關資料建置參考模型，不再限須實地調查；稅率部分，也樂見地方近期加速調整囤房稅腳步。

房屋稅計算方式為「稅基乘以稅率」；各地方政府的不動產評價委員會職責在於根據房屋標準單價、折舊率、地段率等指標，評定房屋現值，即房屋稅「稅基」。

財政部4月1日預告「不動產評價委員會組織規程」修正草案，預告期至5月31日止；財政部賦稅署副署長樓美鐘今天受訪指出，這次修正多是為配合實際稽徵業務需求。

樓美鐘指出，3大修正重點包含增訂評價會召開臨時會事由，即若遇評定錯誤、天災事變和不可抗因素等，影響評定結果須作調整，且無法等到下次常會，則可召開臨時會；第二，增訂行政機關代表所兼任的委員未能出席時，得指派代理人。

第三項修正則與房屋稅課徵中的稅基評定有關；樓美鐘表示，修正規程後，配合實務需求，放寬地方稽徵機關取得評定資料的管道，不再限須派員實地調查。

樓美鐘說明，地方稅稽徵機關評定地段率等指標時，多有整合土地公告現值、土地區段地價、實價登錄和不動產交易等資料；而房屋稅屬地方稅，各縣市政府最清楚繁榮地段位在何處，以及新開發、公共工程等消長因素；因此稽徵機關可借助科技之力，根據上述資料建置參考模型，落實評定工作。

此外，為抑制炒房歪風，政府2014年修正房屋稅條例，將住家用房屋區分為「自住」及「非自住」，「自住」限3戶，稅率維持1.2%，第4戶起視為「非自住」，稅率提高為最低1.5%、最高3.6%，地方政府可依各自需求設計課徵方式，俗稱「囤房稅」。

財政部除積極輔導稅基合理化，樓美鐘表示，稅率也相當重要性，敦促地方政府核實評定稅基之際，也希望針對「非自住」住家用屋課差別稅率，財政部並樂見近一年各縣市政府陸續加速調整囤房稅，維護居住正義。（編輯：郭無患）1110406