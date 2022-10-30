全台7縣市囤房稅今年上路 新北市修法卡關趕不及

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（中央社記者張璦台北30日電）落實居住正義，台中市等7個地方政府最新「囤房稅」今年上路，初估合計新增稅收約新台幣10億元；不過，轄內持有非自住住家人數居全台之冠的新北市，由於議會20日已休會，囤房稅修正草案屆期不續審。官員表示，下一屆議會產生後，「會再努力」。

台灣房價維持高檔，房屋稅負議題受矚，政府2014年修正房屋稅條例，將住家用房屋區分為「自住」及「非自住」，「自住」限3戶，稅率維持1.2%，第4戶起視為「非自住」，目前稅率為1.5%至3.6%之間，地方政府可根據各自需求、持有戶數多寡，設計課徵方式與級距，俗稱「囤房稅」。

在財政部與地方政府積極會商推動房屋稅負合理化之下，除原先已實施囤房稅的台北市、連江縣和宜蘭縣，桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、台南市、高雄市和屏東縣等7個地方政府修正房屋稅徵收自治條例，自今年7月1日起就轄內非自住住家用房屋，採行差別稅率課徵房屋稅。

換言之，截至目前，全台已有10個縣市祭出囤房稅；今年新增的7縣市，初估合計可增加10億元稅收，將反映在明年5月房屋稅徵收情形。

觀察各縣市持有非自住住家人數，根據財政資訊中心發布2021年非自住住家用房屋稅籍個人歸戶統計，新北市在各級距，即持有1戶、2戶、3戶、4戶以及5戶以上，皆居全國之冠，持有非自住住家房屋合計近7萬3000人。

單看囤房5戶以上人數，依序為新北市達1704人，其次為台中市1546人、台北市871人、桃園市715人、高雄市705人、台南市457人；也就是說，5戶以上囤房大戶，光六都合計就有近6000人、占全國比重逾7成，而六都僅新北市「缺席」囤房稅落實行列。

新北市政府曾表態會積極推動囤房稅，「新北市房屋稅徵收率自治條例」修正草案也已在今年3月送進市議會審議，但稅捐稽徵處官員表示，由於這一會期已於10月20日結束，草案屆期不續審，下一屆議會產生後，「會再努力」推動，後續將參酌五都版本，滾動檢討。（編輯：潘羿菁）1111030