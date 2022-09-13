遏制炒房 朝野立委籲速三讀平均地權修法

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（中央社記者王承中台北13日電）為遏止炒房，行政院4月通過「平均地權條例」部分條文修正草案，待立法院審查。部分朝野立委今天在立法院召開記者會，呼籲各黨團將草案列為新會期優先法案，盼開議後能盡速排審，以期在本會期三讀通過。

為遏止不動產炒作，行政院會今年4月7日通過「平均地權條例」部分條文修正草案，限制換約轉售預售屋或新建成屋買賣契約，以及重罰炒作行為，最高可處新台幣5000萬元罰鍰，且限期未改善者可連續處罰。草案待立法院審查。

國民黨立委吳怡玎、民眾黨立委張其祿、時代力量立委邱顯智，以及民進黨立委吳玉琴、江永昌等朝野立委，與巢運發言人彭揚凱、地政士公會全國聯合會榮譽理事長林旺根等人，今天在立院召開記者會，呼籲新會期速審「平均地權條例」部分條文修正草案，抑制炒房，維護居住正義。

彭揚凱表示，這兩年房價又一波飆漲，主因就是預售屋紅單的不當炒作，這次平均地權的修法是抑制炒房的關鍵法案，根據統計，草案推出後，預售屋交易萎縮三成，但因草案還未經立院通過，因此投資客仍繼續炒作轉賣以求獲利了解，轉售件數大幅提升。盼朝野黨團在新會期盡速審議通過。

吳怡玎指出，紅單轉售就是炒房的根源，所以她認為這次的行政部門提出的修法方向非常正確，她十分支持。目前民進黨在立法院是絕對多數，就算沒有其他政黨幫忙，也能通過草案，呼籲民進黨不要打假球。

張其祿表示，民眾黨完全支持修法草案，也會把草案列入民眾黨團本會期的優先法案，相信其他在野黨也不會反對，抑制炒房，現在只差臨門一腳，就是民進黨團要不要放行，呼籲民進黨不要打假球。

邱顯智指出，這個修法草案已經遲到太久，時代力量非常樂見草案的提出，希望各黨團將平均地權修正草案列入新會期的優先法案中，讓草案在新會期能盡速排審，趕快三讀通過。抑制房價炒作，刻不容緩。

吳玉琴表示，她個人是非常支持修法，既然是對的事，那就一起來推動。房子是拿來住的，不是拿來炒作的，修法阻絕炒房，才能讓房市回到合理的基本面。面對居住正義，民進黨也是卯足全力，積極推動社宅、包租代管，實價登錄也逐一落實，讓房市資訊公開透明，當然還有可精進的部分。

江永昌指出，身為執政黨立委，他責無旁貸，會盡全力推動修法，希望能夠早日看到在這會期有修法成功的結果。經濟要活絡，就必須要有交易，但需要的是正當良善的交易，而非炒弄、炒作的交易，任何的炒弄、炒作，傷害人民權利，讓大家無法負擔房價，政府都應全力制止、處罰。（編輯：蘇龍麒）1110913