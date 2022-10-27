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房仲：建物移轉連6月跌破3萬棟 今年恐衰退

2022/10/27 12:39
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（中央社記者潘智義台北27日電）信義房屋今天引述最新買賣移轉棟數顯示，9月建物買賣移轉棟數僅2.38萬棟，創下2月後最低的單月紀錄，年增率轉為衰退15%。

信義房屋新聞稿指出，去年疫情影響僅約3個月時間，7至9月移轉棟數跌破單月3萬棟，但今年除了受到疫情影響，市場還遇到升息、股市走跌等變化，移轉棟數已經連續6個月跌破3萬棟。

信義房屋表示，由於去年第4季移轉棟數基期甚高，若是今年第4季移轉棟數年減3成，則全年移轉將跌破32萬棟，是6年以來首見衰退。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年移轉棟數將比去年34.8萬棟衰退，雖然幅度不大，但實際上的市況比數據反應的更嚴峻，主要因為第1季的房市交易相當暢旺，不過下半年房市交易清淡，兩者平均下來衰退幅度不大。

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曾敬德說明，觀察最近房市，交易量的量縮狀況已經相當明顯，尤其近月預售案實價揭露件數已經較去年旺季腰斬，投資退場市場剩剛性需求撐盤，去年以來的賣方市場，已轉向買賣雙方較為平衡的市場。

內政部月報顯示，9月建物買賣移轉棟數剩2.38萬棟，年減幅度達15%，較不理想的是移轉棟數近月衰退趨勢，並沒有止跌回穩跡象，9月建物買賣移轉棟數創下2月後的新低量，以第4季移轉棟數衰退3成推估，全年移轉棟數將跌破32萬棟，這波房市景氣高峰落在今年第1季跡象越來越明顯。（編輯：楊凱翔）1111027

曾敬德
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