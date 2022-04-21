台中市修訂囤房稅 稅收用作青年與弱勢租金補貼

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）台中市修訂房屋稅徵收率自治條例修正草案，調整「多屋族」房屋稅，4戶以下每戶按2.4%稅率課徵，5戶以下每戶3.6%稅率，囤房稅所有稅收用作青年、弱勢族群租金補貼。

台中市議會今天召開定期會，審議台中市政府送交台中市房屋稅徵收率自治條例修正草案，將調整多屋族的房屋稅，也就是俗稱的「囤房稅」，針對持有非自住房屋訂定差別稅率。

市議員江肇國指出，市府稱近5年來，租屋市場平均租金上漲25.25%，又稱要將近新台幣4億的稅收補貼給青年、弱勢族群，是否認為未來囤房稅一上路，房租成本就會再次被墊高。

市議員張家銨表示，房屋稅率應因地制宜，配偶、子女都能擁有3戶的自用住宅，第4戶起才擁有非自用住宅，若以放寬版本4戶加3戶，試問，誰有能力能買到7戶，調整稅率上，市府考慮不夠周延。

市議員楊正中認為，持有3、4棟以上房屋，應課徵累進稅率，依照房屋的價格計算，不能以戶數計算，5戶套房跟3戶豪宅相較，套房卻必須被課徵囤房稅，這是不平等的，所以中央政府必須訂定累進稅率。

最後附加決議，市府必須適時檢討施行績效，分析是否調整自治條例內容，台中市房屋稅徵收率自治條例修正草案三讀通過，將自今年7月開始實施，稅額會反映在明年5月的房屋稅單。

地稅局長沈政安接受媒體聯訪表示，台中市房屋稅徵收率自治條例修正草案，經台中市議會審議修正通過後，持有非自住住家用房屋戶數，4戶以下每戶課徵2.4%、5戶以上每戶3.6%，預估受影響屋主約8.7萬人、10.6萬戶房屋，增加的稅收估約3億8000萬元。

沈政安指出，囤房稅所有稅收都將用來作為青年及弱勢族群的租金補貼，落實居住正義。（編輯：卞金峰）1110421