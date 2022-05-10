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內政部：未放寬預售屋無獲利轉售可不受換約限制

2022/5/10 18:43
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（中央社記者陳俊華台北10日電）媒體報導，內政部擬鬆綁預售屋平轉可不受限制。內政部今天說，除經公告的特殊情形，並報請縣市政府核准外，都不得讓與或轉售第三人，並無放寬在無獲利情況下，依原契約價格轉售。

媒體報導，內政部日前修正平均地權條例打炒房，推出限制預售換約轉售、管制私法人購屋等，目前由立法院審查中。三圓建設董事長王光祥透露，經業者不斷溝通，預售換約轉售方面，有望進一步鬆綁只要平轉，沒有獲利，就可不受限制。

內政部今天透過新聞稿表示，平均地權條例修正草案已在4月11日送立法院審查，其中限制預售屋或新建成屋買賣契約部分，目前規定買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親，或經內政部公告的特殊情形，例如在簽約後因重病長期療養等重大變故，導致無力繳款情形，經報請縣市政府核准外，都不得讓與或轉售第三人。

內政部說，並無放寬在無獲利情況下，依原契約價格轉售，可不受換約限制。

此外，內政部指出，為防止私法人投資炒作住宅，目前草案仍維持增訂私法人購買住宅用房屋許可制規定，並限制取得後於5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記。（編輯：謝佳珍）1110510

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