更多編輯台推薦新聞：
韓國威權象徵青瓦台 尹錫悅上任開放民眾參觀
國際

韓國威權象徵青瓦台 尹錫悅上任開放民眾參觀

防疫險理賠可改附數位健康證明 PCR檢驗結果下載指南看這裡
生活

防疫險理賠可改附數位健康證明 PCR檢驗結果下載指南看這裡

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

疫情整理包》本土增5萬7188例 開放民眾進口自用快篩每人限100劑

疫情整理包》本土增5萬7188例 開放民眾進口自用快篩每人限100劑

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
COVID-19全球最新情報 5/12
首頁 / 證券
台積電
新聞專題
台積電2/300

台積電早盤股價下挫7元 市值縮水1815億

2022/5/12 09:17（5/12 09:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹12日電）美股重挫，那斯達克指數大跌3.18%，費城半導體指數下挫3.04%，台積電ADR下跌1.11%，台積電今天股價同步走低，早盤達514元，下跌7元，市值縮水1815億元。

美國4月消費者物價指數（CPI）年增8.3%，略低於3月的8.5%，高於市場預期的8.1%，投資人對升息的擔憂再度升高，衝擊美股下挫。道瓊工業指數下跌326.63點，跌幅1.02%；那斯達克指數下跌373.44點，跌幅3.18%；費城半導體指數下挫88.19點，跌幅3.04%。

台積電美國存託憑證（ADR）震盪走低，收在87.83美元，下跌0.99美元，跌幅1.11%。台積電今天股價走勢疲弱，早盤達新台幣514元，下跌7元，市值縮水1815億元，滑落至13.32兆元，影響大盤指數約58點。

在客戶強勁需求推升下，台積電4月營收攀高至1725.61億元，月增0.3%，年增55%，並創單月營收新高。台積電預估，第2季在高效能運算及車用電子需求強勁，季營收可望攀高到176億至182億美元，以中間值179億美元計，將季增1.9%。（編輯：楊凱翔）1110512

延伸閱讀
台股早盤跌逾百點 萬六關卡失守台積電股價505元創16個月低 市值降至13.09兆
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀