台積電早盤股價下挫7元 市值縮水1815億

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（中央社記者張建中新竹12日電）美股重挫，那斯達克指數大跌3.18%，費城半導體指數下挫3.04%，台積電ADR下跌1.11%，台積電今天股價同步走低，早盤達514元，下跌7元，市值縮水1815億元。

美國4月消費者物價指數（CPI）年增8.3%，略低於3月的8.5%，高於市場預期的8.1%，投資人對升息的擔憂再度升高，衝擊美股下挫。道瓊工業指數下跌326.63點，跌幅1.02%；那斯達克指數下跌373.44點，跌幅3.18%；費城半導體指數下挫88.19點，跌幅3.04%。

台積電美國存託憑證（ADR）震盪走低，收在87.83美元，下跌0.99美元，跌幅1.11%。台積電今天股價走勢疲弱，早盤達新台幣514元，下跌7元，市值縮水1815億元，滑落至13.32兆元，影響大盤指數約58點。

在客戶強勁需求推升下，台積電4月營收攀高至1725.61億元，月增0.3%，年增55%，並創單月營收新高。台積電預估，第2季在高效能運算及車用電子需求強勁，季營收可望攀高到176億至182億美元，以中間值179億美元計，將季增1.9%。（編輯：楊凱翔）1110512