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台股早盤跌逾百點 萬六關卡失守

2022/5/12 09:13（5/12 09:45 更新）
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美股4大指數收黑，台股12日開盤跌破萬六大關。（中央社檔案照片）
美股4大指數收黑，台股12日開盤跌破萬六大關。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）美國4月消費者物價指數（CPI）年增8.3%，8個月來首見漲幅縮小，但未緩解投資人對升息的擔憂，美股4大指數收黑，台股今天開盤再跌破萬六大關，早盤最低來到15877.45點，下跌128.8點。

主要電子權值股台積電、鴻海、聯發科、聯電、台達電、日月光投控在平盤下震盪，金融股早盤跌1.1%，航運股撐盤上漲1.1%。

法人指出，美國公布4月CPI較去年同期上升8.3%，高於市場預期的8.1%，但低於前值8.5%，美國聯準會（Fed）可能更趨鷹派升息，美科技股恐慌賣壓再現，美股4大指數下跌，須留意資金緊縮帶來的系統性風險。

法人表示，台股以及美國科技股短線跌深，負乖離過大，台股早盤跌深後，盤中或有低接買盤湧入，可力扛賣壓，不過市場觀望氛圍仍濃厚，後續走勢需觀察買盤追價意願，台股未站上月線約16680點前，仍是震盪打底格局。（編輯：楊蘭軒）1110512

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