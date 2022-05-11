疫情通膨影響 研調再度下修全球智慧手機產量

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（中央社記者吳家豪台北11日電）研究機構TrendForce今天發布研究報告指出，中國封控衝擊經濟，加上俄烏戰火導致全球高通膨問題，個人可支配所得緊縮，勢必造成換機週期延長，將今年全年智慧型手機預估生產總量從13.66億支調降至13.33億支，恐與去年持平。

TrendForce於3月1日預估今年全球智慧型手機生產總量將達13.81億支、年增3.6%，但因為地緣政治、通膨等問題更加嚴重，於3月24日下調預估生產總量至13.66億支，年增率也降至2.5%。

TrendForce研究顯示，今年第1季全球智慧型手機生產量為3.1億支，季減12.8%，主要受到各品牌持續調節各通路庫存，以及適逢週期性淡季影響，導致第1季生產表現相對疲弱。

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TrendForce表示，全球最大消費市場的中國遭遇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情反撲，經濟表現也面臨較大的下行壓力，對於智慧型手機的需求因防疫行動而降溫，將導致第2季全球手機生產量降低至3.09億支。

研究顯示，中國智慧型手機市場的銷售市占仍位居全球第1，但受疫情影響，中國市場占比將從去年24.2%下滑至今年21.1%，中國市場出貨總數預估值將由去年約3.25億支下滑至今年2.83億支，年減約12.9%。（編輯：潘羿菁）1110511