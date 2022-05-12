美公布4月CPI美股挫跌 法人：台股萬六關卡有壓

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）美國公布4月CPI年增8.3%，美股4大指數下挫，台股11日下跌55點，驚險守住萬六大關。法人表示，台股短中期均線仍持續下彎，外資資金外流壓力未除，台股今天萬六關卡有壓。

美國4月消費者物價指數（CPI）年增8.3%，略低於3月創40年來新高的8.5%，8個月來首見漲幅縮小，但未緩解投資人擔憂升息，美股4大指數今天收黑。

道瓊工業指數下跌326.63點或1.02%，以31834.11點作收；標準普爾指數下滑65.87點或1.65%，收在3935.18點。科技股那斯達克指數挫跌373.44點或3.18%，收11364.23點；費城半導體指數下挫88.19點或3.04%，收2811.94點。

台股加權股價指數11日下跌55.45點，收在16006.25點，驚險守住萬六大關，成交值萎縮至新台幣2062.10億元。三大法人自營商賣超7.52億元，投信買超1.54億元，外資及陸資賣超150.92億元，合計賣超156.90億元。

在台指期淨部位，三大法人11日淨空單減少3384口至3102口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少3728口至9158口。

觀察台股近期量能，從3月21日至5月11日35個交易日期間，台股僅5個交易日成交值超過3000億元，且有11個交易日低於2500億元，呈現價跌量縮走勢。

三大法人動向方面，投信已連20個交易日買超台股，2月7日農曆春節後開紅盤到5月11日，投信僅4天賣超台股，期間累計買超近1132億元，今年累計買超台股超過1311億元；相較之下，外資同期間累計賣超台股近7380億元，今年累計外資賣超逾7756億元。

法人指出，美國公布4月CPI後，未來2天將陸續公布4月生產者物價指數（PPI）及5月密西根大學消費者信心指數，相關通膨數據及消費者信心指標，可作為檢視美國聯準會（Fed）貨幣政策緊縮、抑制通膨擴張有效與否的初判。

法人表示，台股近期受到國際情勢動盪影響，走勢疲憊，幾度跌破萬六關卡，連2個交易日驚險守住萬六，量能收窄。近期台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，影響市場投資情緒，短中期均線仍持續下彎，外資資金外流壓力未除，美股4大指數挫跌，台股今天萬六關卡有壓。

群創11日宣布現金減資100.31億元，減資比例約9.5%，每股退還約0.95元現金股款予股東；群創第1季稅後淨利19億元，較去年第4季的59億元大減約40億元，更較去年同期的115億元大幅衰退逾90億元，今年第1季基本每股盈餘0.18元。

華碩11日公布第1季財報，在業外收入29.27億元挹注下，稅後淨利104.3億元，年增7%，賺逾一個股本，每股盈餘14元，改寫歷年同期新高。展望第2季，華碩預估個人電腦產品營收將季減10%，零組件產品營收將季減10%至15%。

仁寶因營業費用率提高，第1季營業淨利率下滑至1%，單季歸屬母公司業主淨利21.57億元，季減32%，年減18%；每股盈餘0.5元，是近6季低點。

通膨持續升溫，成為國內外共同面臨的難題，中央銀行11日示警，在地緣政治局勢緊張、國際原物料價格飆漲等4大風險影響之下，全球高通膨現象可能更持久。（編輯：楊蘭軒）1110512