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賣股變現不用等2天 台股售出當天拿錢正式上路

2022/5/9 19:11（5/9 20:03 更新）
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投資人賣出股票9日起可在交易當天拿到股款，但需支付2天的利息給證券商。（中央社檔案照片）
投資人賣出股票9日起可在交易當天拿到股款，但需支付2天的利息給證券商。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北9日電）台股交易制度下，投資人今天賣出股票，期間未遇休市，股款後天才會入帳，但今天起有急用的投資人可提前2天，也就是交易當天拿到股款，但需支付2天的利息給證券商。

金管監督管理委員會證券期貨局表示，投資人交易當天賣出股票的股款，原本要加兩天（t+2）才能領到股款，但若投資人有急用，現在可以在交易當天領到股款，但須向交易的券商支付2天利息，也就是透過券商借錢給投資人的模式，讓投資人提前拿到股款。

證期局指出，投資人若要透過借貸關係，在賣出股票當天提前領到股款，必須事先和券商簽定契約，券商可提前2天支付股款，但限定交易當天買進、賣股金額當抵後的餘額，券商可自行決定是否讓投資人融通。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪表示，投資人賣出股票的股款在交易當天就可拿到，這種透過券商不限用途貸款的業務範圍，目的就是讓券商可以多一個途徑賺到利息，而有急用的投資人也可以有借錢的管道；一般而言利率大約在4.5%至6.5%左右，各家券商會視市場變化調整。

黃國偉直言，透過向券商融通的方式，讓投資人賣出股票當天即可拿到股款，這種連2天都等不及的投資人並非多數，投資人或可謹慎規劃股票交易策略，就不會有捉襟見肘的情況發生。（編輯：趙蔚蘭）1110509

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