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股匯齊跌 新台幣收29.733元創近23個月新低

2022/5/9 18:09（5/9 19:58 更新）
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新台幣9日收盤收29.733元，貶值7.3分，創下近23個月新低紀錄。（中央社檔案照片）
新台幣9日收盤收29.733元，貶值7.3分，創下近23個月新低紀錄。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北9日電）熱錢持續出走，台灣股匯市同步下挫，新台幣匯率依舊疲弱，今天收盤收29.733元，貶值7.3分，創下近23個月新低紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額則為20.345億美元。

國際進入升息循環，引發資金退潮疑慮，台股今天電子無力，加上金融、航運大跌，終場指數重挫359.28點，以最低點16048.92點作收，創下去年5月20日以來低點，面臨「萬六」關卡保衛戰。

國際美元強勢，亞幣今天倒成一片，加上外資持續出走，毫無回心轉意的跡象，今天大舉賣超台股逾200億元，在匯市也匯出不手軟，導致新台幣以29.7元開盤後，匯價持續走弱，盤中最低為29.765元，終場以29.733元作收，創下2020年6月中旬以來新低紀錄。

外匯交易員直言，眼見新台幣跌跌不休，央行近日加大防守力道穩匯，試圖讓新台幣跌勢踩剎車，但熱錢一去不回頭，就算有出口商拋匯提供支撐，還是不足以扭轉走貶態勢，短線新台幣仍將延續偏貶格局。（編輯：趙蔚蘭）1110509

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